Экономика

ЦБ России улучшил оценку роста ВВП за 2018 годRuNews24.ru 08:01

В комментарии регулятора по экономике говорится, что показатель по итогам 2018 года может оказаться на границе 1,5-2%. Так, это связано с пересмотром динамики строительных работ, при этом переоценка касается начала года.
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ЦБ оценивает рост ВВП в 2018 году ближе к 2%

Коммерсантъ06:00

ЦБ оценил рост ВВП в 2018 году

Rambler News Service04:38

ЦБ улучшил оценку роста экономики за 2018 год

Ведомости05:00

ЦБ поддержал пересмотр Росстатом данных по объему строительных работ

Интерфакс05:15

Центробанк оценил рост ВВП в прошлом году

Народные новости04:32

ЦБ: рост ВВП в 2018 году может оказаться вблизи верхней границы прогноза

Банки.ру04:30

В ЦБ заявили, что темп роста ВВП за 2018 год может оказаться у верхней границы прогноза

ТАСС04:16
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Происшествия

Власти прокомментировали взрыв в небе над Кубой

Обновлено в 16:00
Происшествия

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Генконсул посетил задержанную в США российскую актрису Ирину Усок

Обновлено в 14:55
Спорт

12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга

Обновлено в 09:39
Общество

Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы

Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.
Обновлено в 11:54
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Происшествия

В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков

Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.
Обновлено в 12:33
Транспорт

МЧС предупреждает москвичей о гололеде и тумане в ночь на субботу

Обновлено в 14:49
Авто

Завод Haval готовится к серийному производству

Обновлено в 03:53
Технологии

Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России

Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.
Обновлено в 08:58
Автоспорт

Команда Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

В сезоне 2019 года, на выступлениях в чемпионате, Alfa Romeo Racing представят два знаменитых гонщика Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.
Обновлено в 14:06
Гаджеты

Samsung случайно показал смартфон со складным экраном

Компания Samsung случайно опубликовала видео, на котором «засветила» еще не вышедший смартфон со складным экраном.
Обновлено в 11:13
Авто

Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»

Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Технологии

Хакеры выложили в интернет около 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено в 09:46
Общество

Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске

Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», директор которой отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.
Обновлено в 10:39
Гаджеты

В Apple заявили о трудностях при использовании сервисов и ApplePay

В компании отметили, что некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при использовании привычных сервисов, а также оплачивать покупки посредством ApplePay.
Обновлено в 14:56
Авто

Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России

Российские дилеры Ford начали продажи специальной версии «Ультра Комфорт» для семейства Focus, кроссовера Kuga и седана Mondeo.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина

В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Обновлено в 09:51
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Вильмара Барриоса

Вслед за Ярославом Ракицким ряды "сине-бело-голубых" пополнил колумбиец Вильмар Барриос.
Обновлено в 15:40
Политика

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом

Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.
Обновлено в 06:39
Авто

KIA Rio X-Line получил увеличенный клиренс

Российские дилеры KIA начали продажи кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.
Обновлено в 03:53
Футбол

Форвард «Рубина» Азмун перешел в «Зенит»

Обновлено в 16:12
Происшествия

Похищенную картину Куинджи не вернут на выставку в Третьяковку

На записи, обнародованной МВД, видно, как около картины некоторое время стоял мужчина, который затем снял ее со стены и унес на глазах у других посетителей выставки.
Обновлено 28 января в 06:56
Кино

«Москино» покажет фильмы с участием Ирины Муравьевой

С 8 по 11 февраля в сети кинотеатров «Москино» бесплатно покажут фильмы с участием народной артистки РФ, актрисы театра и кино Ирины Муравьевой.
Обновлено в 14:12
Теннис

Касаткина проиграла в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy

Обновлено в 13:14
Политика

Захарова рассказала о пытках умершего в тюрьме во Львове россиянина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об обстоятельствах смерти россиянина Валерия Иванова в тюрьме во Львове.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Экс-мэра Тулы арестовали на Кипре

Бывший мэр Тулы, бывший руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева арестована на Кипре. Об этом стало известно 1 февраля.
Обновлено в 09:30
Гаджеты

Найден способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки

Как уточняет Motherboard, управлять лампочкой можно с помощью приложения с телефона. Однако умное устройство может быть взломано напрямую.
Обновлено в 14:50
Политика

Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота

Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:24
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