Финансы
ЦБ России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в июлеiReactor 07:24
Центральный банк России в июле проведёт рассмотрение возможности уменьшения ключевой ставки, заявила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина. Ранее iReactor сообщал, что ЦБ РФ планирует ограничить возможность банков кредитовать компании по факту слияния или поглощения.
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Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Общество
В России могут запретить мобильные телефоны в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах.
Обновлено в 10:15
Футбол
Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»
"Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Петропавловске-Камчатском автобус въехал в остановку, погиб ребёнок
В Петропавловске-Камчатском рейсовый автобус въехал в группу людей, ожидающих транспорт на остановке.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Турист погиб из-за извержения вулкана на итальянском острове
Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи к северу от Сицилии.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
В Ватикане началась встреча Путина с папой римским
Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:11
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Машу Распутину поклонники сравнили с «барби с носом Майкла Джексона»
По словам некоторых подписчиков, артистка стала похожа на "барби с носом Майкла Джексона".
Обновлено в 04:02
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово
Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.
Обновлено в 13:02
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Кафельникова призналась, что бросила наркотики из-за папы
Девушка призналась, что именно отец стал ее стимулом в жизни. Из-за него модель перестала употреблять наркотики.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Внук Назарбаева пытался покончить с собой
Обновлено в 07:53
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался в РФС на владельца ФК «Чайка»
Футбольный клуб «Ростов» направил официальное обращение к Президенту Российского Футбольного Союза (РФС) Александру Дюкову с жалобой на оскорбления в адрес болельщиков клуба со стороны депутата областной думы, владельца ФК «Чайка» Андрея Чайки.
Обновлено в 09:15
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи
В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.
Обновлено в 07:47
Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
Обновлено в 11:07
Политика
Почему снижается рейтинг Зеленского
Рейтинг партии «Слуга народа» падает, по мнению экспертов, предсказуемо.
Обновлено в 13:04
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге
В Петербурге ожидается усиление ветра, сообщает ГУ МЧС по городу в среду, 3 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Политика
Захарова подтвердила выплату Россией долга Совету Европы
Следом Захарова отметила, что поскольку полномочия российской делегации в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме, то сложились условия для решения вопросов задолженности перед Советом Европы.
Обновлено в 10:13
Политика
Украинский ректор призвал поделить жителей Донбасса на три категории
В октябре кандидат в президенты Украины Богословская заявила, что после того, как миротворцы ООН зайдут на всю территорию Донбасса, Киев даст жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которые выступали против Украины, 2 месяца, чтобы покинуть свои дома и уехать «куда угодно».
Обновлено в 11:30