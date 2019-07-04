Центральный банк России в июле проведёт рассмотрение возможности уменьшения ключевой ставки, заявила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина. Ранее iReactor сообщал, что ЦБ РФ планирует ограничить возможность банков кредитовать компании по факту слияния или поглощения.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Общество В России могут запретить мобильные телефоны в школах Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах.

Футбол Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи» "Зенит" договорился о переходе нападающего Дмитрия Полоза в "Сочи", сообщается на сайте санкт-петербургского футбольного клуба.

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Происшествия Турист погиб из-за извержения вулкана на итальянском острове Мощное извержение вулкана произошло на острове Стромболи к северу от Сицилии.

Политика В Ватикане началась встреча Путина с папой римским Рабочий визит Владимира Путина в Италию начался со встречи с папой римским Франциском в Ватикане, сообщает корреспондент РБК.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Общество За смартфоны без российского ПО могут штрафовать Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.

Происшествия Автомобиль сбил человека на взлетной полосе аэропорта Домодедово Автомобиль сбил мужчину на взлетной полосе аэропорта Домодедово, пострадавший госпитализирован.

Общество «Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

Шоу-бизнес Дочь Евгения Кафельникова призналась, что бросила наркотики из-за папы Девушка призналась, что именно отец стал ее стимулом в жизни. Из-за него модель перестала употреблять наркотики.

Футбол ФК «Ростов» пожаловался в РФС на владельца ФК «Чайка» Футбольный клуб «Ростов» направил официальное обращение к Президенту Российского Футбольного Союза (РФС) Александру Дюкову с жалобой на оскорбления в адрес болельщиков клуба со стороны депутата областной думы, владельца ФК «Чайка» Андрея Чайки.

Политика Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.

Экономика Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.

Шоу-бизнес Первый канал покажет разоблачение Алибасова на детекторе лжи В эфире Первого канала Алибасов сядет за детектор лжи и ответит на вопросы о своем случайном отравлении чистящим средством, которые ему часто задают после обвинений в инсценировке госпитализации.

Политика Почему снижается рейтинг Зеленского Рейтинг партии «Слуга народа» падает, по мнению экспертов, предсказуемо.

Общество МЧС предупредило об усилении ветра в Петербурге В Петербурге ожидается усиление ветра, сообщает ГУ МЧС по городу в среду, 3 июля.

Политика Захарова подтвердила выплату Россией долга Совету Европы Следом Захарова отметила, что поскольку полномочия российской делегации в ПАСЕ были подтверждены в полном объеме, то сложились условия для решения вопросов задолженности перед Советом Европы.