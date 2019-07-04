Финансы
ЦБ России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки в июлеiReactor вчера в 07:24
Центральный банк России в июле проведёт рассмотрение возможности уменьшения ключевой ставки, заявила глава регулятора РФ Эльвира Набиуллина. Ранее iReactor сообщал, что ЦБ РФ планирует ограничить возможность банков кредитовать компании по факту слияния или поглощения.
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Армия и оружие
В Лондоне в мусорном баке нашли сверхсекретные файлы базы химоружия
Портон-Даун - одна из самых секретных военных баз в мире, которая в период Первой мировой войны участвовала в изготовлении химоружия.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Казани задержали похитившую более 20 миллионов рублей кассиршу
Обновлено вчера в 18:39
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Певцу и экс-солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову срочно сделали операцию в одной из московских клиник.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный
Обновлено в 02:53
Происшествия
На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку
Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.
Обновлено вчера в 13:15
Космос
С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»
С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Финансы
Курс доллара составил 63,48 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 63,48 рубля.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Музыка
«Горшенёв» выпустит дебютный альбом весной
Группа "Горшенёв" экс-лидера "Кукрыниксов" Алексея Горшенёва выпустит новый альбом не раньше весны 2019 года.
Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море возле кораблей НАТО
Десять российских кораблей выполнят ряд мероприятия боевой подготовки возле учений НАТО, в которых участвуют корабли из США, Британии, Италии, Канады и других стран.
Обновлено вчера в 22:11
Авто
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся на российском рынке до конца сентября нынешнего года.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова поделилась редким снимком с мужем
Актриса ответила недоброжелателям. Все отметили, что после рождения второго ребенка Дарья Мельникова сильно изменилась.
Обновлено в 01:00
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений
«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в партии.
Обновлено в 03:01
Культура
Петербургский фестиваль возглавил топ событий на июльских выходных
Рейтинг лучших фестивалей на открытом воздухе составляли исходя из анализа уникальности и популярности событий июльских выходных.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Минздрав просит Falcon 7X вместо SSJ100
Обновлено вчера в 05:11
Кино
Мэттью МакКонахи станет суперзлодеем Marvel
Актер может появиться в продолжениях «Капитана Марвел» или «Тора» в роли суперзлодея.
Обновлено в 03:29
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова отгородилась от всех, кто связан с наркотиками
В себя пришла и восстановила свое душевное равновесие Алеся Кафельникова только на Бали.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Кабмин повысил оклады военнослужащих и правоохранителей
С 1 октября правительство проиндексирует на 4,3 процента денежное довольствие военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Космос
Огромный астероид несется к Земле
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео
Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
Обновлено в 00:14