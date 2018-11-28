Банк Российской Федерации разместил на своем сайте официальные курсы доллара и евро по отношению к национальной валюте на 29 ноября. По данным регулятора, в четверг курс американской валюты составит 66,9436 рубля, что на 16 копеек выше ранее установленного.

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Финансы Финансы Рубль замедлил рост после отмены встречи Путина и Трампа Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.

Финансы Финансы НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.

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