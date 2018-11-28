Финансы
Банк Российской Федерации разместил на своем сайте официальные курсы доллара и евро по отношению к национальной валюте на 29 ноября. По данным регулятора, в четверг курс американской валюты составит 66,9436 рубля, что на 16 копеек выше ранее установленного.
ФАН28 ноября в 06:47
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Обновлено в 13:28
Финансы
Воронежцы взяли 25,7 млрд рублей на ипотеку с начала года
С начала 2018 года в Воронежской области выдали 16 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 25,7 млрд рублей, сообщили в воронежском отделении главного управления Банка России по ЦФО.
Обновлено в 12:43
Финансы
Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 10 месяцев выросла на 67%
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-октябре 2018 года выросла на 67,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 151,9 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.
Обновлено в 12:08
Финансы
Дефицит текущего счета Украины в янв-окт увеличился в 2,6 раза
По итогам прошлого года дефицит текущего счета Украины увеличился до $2,4 миллиарда с $1,3 миллиарда в 2016 году.
Обновлено в 13:06
Финансы
НАК: Борьбой с теневой экономикой ЦБ стимулирует тайную скупку валюты
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал о побочном эффекте борьбы Банка России с теневым сектором экономики.
Обновлено в 10:51
Финансы
Банк России установил курсы доллара и евро на выходные и понедельник
До 4 ноября официальный курс доллара установлен на отметке 66,5335 рубля. Это на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
Обновлено в 11:59
Финансы
Рубль проведет декабрь в диапазоне 65–68 рублей – эксперт
Сильной волатильности рубля в декабре не ожидается. Вероятнее всего, весь месяц доллар проведет в диапазоне 65−68 рублей.
Обновлено в 07:02
Финансы
Поведение рубля напоминает игрушку «Ванька-Встанька»
Россия, как и гипотетический «Ванька-Встанька», сумеет в очередной раз пережить и перебороть любые трудности и лишения, и снова встать в полный рост навстречу новым испытаниям.
Обновлено в 02:25
Финансы
ЦБ РФ продолжает следить за бурным ростом потребкредитования
ЦБ РФ продолжает следить за ситуацией бурного роста потребительского кредитования, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 10:39
Финансы
«Аэрофлот» опубликовал сильные результаты за III квартал
В результате EBITDA выросла на 7% до 40.5 млрд руб. Чистая прибыль авиакомпании составила 27.7 млрд руб. (+14.2% г/г).
Обновлено в 01:53
Финансы
Казагро привлек $1,2 млрд, разместив облигации на КАSЕ
В сообщении, опубликованном на сайте КАSЕ говорится, что участие в торгах принял один участник, имя которого не называется, который и стал владельцем всех бумаг.
Обновлено вчера в 08:50
Финансы
Бюджет Дагестана на следующий год принят в первом чтении
В общем объеме бюджета 2019 года дотации из федерального бюджета составят 80,2 млрд рублей, однако, сказал глава минфина республики, федеральный бюджет уже принят в третьем чтении и к озвученным выше средствам регион ко второму чтению дополнительно получит еще 12,9 млрд рублей.
Обновлено в 02:07
Финансы
ЦБ намерен ввести обязательные нормативы для «Дом.рф»
29 ноября 2018 года стало известно, что Центробанк РФ решил ввести для госкорпорации «Дом.рф» обязательные нормативы достаточности капитала и максимального размера риска.
Обновлено в 01:17
Финансы
БКС: потенциал роста стоимости акций «Аэрофлота» составляет 6%
Финансовые результаты «Аэрофлота» за III квартал 2018 года обнадежили аналитиков БКС: они не исключают роста стоимости акций компании до 120 рублей.
Обновлено в 07:06
Финансы
Глава ФРС временно улучшил инвестиционные настроения
Накануне в рамках своего очередного выступления глава ФРС Д.Пауэлл дал крайне позитивный сигнал всем участникам рынка.
Обновлено вчера в 06:45