Экономика
ЦБ России: банки не имеют права требовать обоснования платежей
ЦБ России: банки не имеют права требовать обоснования платежейКрасная весна07:32
Банки не имеют права требовать обоснования платежей клиентов, заявила пресс-служба Центрального банка России 27 ноября в интервью ТАСС. «Запрашивать назначение платежа или происхождение средств банк не должен», подчеркнули представители Центробанка.
Красная весна07:32
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с чего всё началось
Впрочем, в Центробанке «Известиям» пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.Известиявчера в 16:01
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Экономика
Путин подписал закон о налоге для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «налоге на профессиональный доход» (НПД), который будет действовать в ряде субъектов России.
Обновлено в 21:21
Энергетика
Правительство выслушает независимые АЗС и трейдеров
При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал «Ведомостям» представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.
Обновлено в 21:16
Экономика
«Ъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег
Банки рассказали о новой схеме обналичивания похищенных хакерами средств, сообщает во вторник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:27
Финансы
Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых
Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
Обновлено в 20:44
Энергетика
WP: цены на нефть упали после беседы Трампа с саудовскими властями
Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил руководству Саудовской Аравии, когда цена на нефть была $82 за баррель, после чего она стала падать.
Обновлено в 20:24
Экономика
Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным
Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.
Обновлено в 13:48
Экономика
СМИ узнали о планах Ozon.ru привлечь $200 млн инвестиций
Ozon.ru в марте 2018 г. объявил о том, что привлек $80 млн за счет допэмиссии акций, преимущественно от нынешних инвесторов — фондов Baring Vostok и МТС.
Обновлено в 21:09
Экономика
Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class.
Обновлено в 16:06
Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.
Обновлено в 18:35
Экономика
Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству
60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса.
Обновлено в 17:43
Экономика
Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты
Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.
Обновлено в 21:04
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 20:29
Экономика
Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом
Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 15:29
Экономика
ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд
Информация о кредите в $12 млрд, выданных банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 19:25
Финансы
Акции «Норникеля» превысили исторический максимум
Сегодня в ходе торгов на Московской бирже котировки акций крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, компании «Норильский никель», обновили свои исторические максимумы.
Обновлено в 10:20