Впрочем, в Центробанке «Известиям» пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.

с чего всё началось

Банки не имеют права требовать обоснования платежей клиентов, заявила пресс-служба Центрального банка России 27 ноября в интервью ТАСС. «Запрашивать назначение платежа или происхождение средств банк не должен», подчеркнули представители Центробанка.

Экономика Экономика Путин подписал закон о налоге для самозанятых Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «налоге на профессиональный доход» (НПД), который будет действовать в ряде субъектов России.

Энергетика Энергетика Правительство выслушает независимые АЗС и трейдеров При Минэнерго будет создана рабочая группа с участием всех ключевых объединений независимых АЗС, трейдеров и крупных нефтяных компаний – для выработки совместных предложений по развитию розничного топливного рынка, рассказал «Ведомостям» представитель зампреда правительства Дмитрия Козака.

Экономика Экономика «Ъ» рассказал о новой схеме вывода похищенных хакерами денег Банки рассказали о новой схеме обналичивания похищенных хакерами средств, сообщает во вторник газета "Коммерсант".

Финансы Финансы Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.

Энергетика Энергетика WP: цены на нефть упали после беседы Трампа с саудовскими властями Президент США Дональд Трамп сообщил, что позвонил руководству Саудовской Аравии, когда цена на нефть была $82 за баррель, после чего она стала падать.

Экономика Экономика Нацбанк Украины признал филиал ВТБ неплатежеспособным Украинский филиал российского банка «ВТБ» был признан неплатежеспособным Национальным банком Украины (НБУ), сообщает 27 ноября УНИАН.

Экономика Экономика СМИ узнали о планах Ozon.ru привлечь $200 млн инвестиций Ozon.ru в марте 2018 г. объявил о том, что привлек $80 млн за счет допэмиссии акций, преимущественно от нынешних инвесторов — фондов Baring Vostok и МТС.

Экономика Экономика Совладельцами фитнес-клубов World Class стали РФПИ и арабский Mubadala Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с фондом из ОАЭ Mubadala купили у структур ВТБ 22,5% Russian Fitness Group (RFG), владеющей фитнес-клубами World Class.

Экономика Экономика Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.

Экономика Экономика Эксперты PwC оценили уровень недоверия бизнеса к правительству 60% бизнесменов заявили, что «скорее не доверяют» и «совершенно не доверяют» действиям правительства с точки зрения учета интересов бизнеса.

Экономика Экономика Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты Турецкая лира впервые за полгода уступила звание самой рискованной валюты в мире российскому рублю, указывает Bloomberg.

Финансы Финансы Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25% Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.

Экономика Экономика Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.

Экономика Экономика ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд Информация о кредите в $12 млрд, выданных банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.