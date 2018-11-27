Экономика

ЦБ России: банки не имеют права требовать обоснования платежей
Красная весна
07:32

Банки не имеют права требовать обоснования платежей клиентов, заявила пресс-служба Центрального банка России 27 ноября в интервью ТАСС. «Запрашивать назначение платежа или происхождение средств банк не должен», подчеркнули представители Центробанка.
Красная весна07:32
с чего всё началось

Выйдет блоком: банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

Впрочем, в Центробанке «Известиям» пояснили, что такая практика незаконна и граждане могут обратиться с жалобами к регулятору.
Известиявчера в 16:01

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ЦБ: банки не должны требовать у клиентов обоснование переводов

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В Центробанке прокомментировали ситуацию с «объяснительными» от клиентов трех банков РФ

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ЦБ не получал массовых обращений об отказах банков в проведении платежей

Rambler News Service04:44
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
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Путин подписал закон о налоговых льготах меценатам

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Финансы

Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых

Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро в 11:30 мск, ориентир ставки доходности составлял 3%, говорил ранее источник ТАСС.
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Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы

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Рубль слегка подорожал к доллару и евро на старте торгов вторника

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов после существенного снижения накануне.
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Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме»

Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Финансы

Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
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Половина российских компаний не заметила влияния санкций Запада

Половина респондентов, опрошенных специалистами PwC и аналитического центра НАФИ, заявили, что санкции не затронули непосредственно их бизнес.
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Экономика

Пятая часть молочных продуктов на рынке России оказалась фальсификатом

Доля фальсифицированных продуктов на российском рынке молочных продуктов достигает 20%, заявили в Россельхознадзоре.
Обновлено в 13:18
Экономика

Минпромторг поддержал мораторий на правку закона о торговле

Минпромторг согласился с позицией представителей бизнеса и поддержал мораторий на дальнейшее ужесточение законодательства о регулировании торговых сетей, говорится в поступившем в РБК комментарии замглавы министерства Виктора Евтухова.
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ФСК весной 2019 года планирует переезд в новый офис

"Федеральная сетевая компания" (ФСК, входит в "Россети") весной 2019 года планирует переезд в новый офис для оптимизации затрат и внутренних процессов.
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Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%

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Bloomberg вернул рублю звание самой рискованной валюты

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Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов

Планируется, что в первом полугодии 2020 года DB будет поставлено 130 вагонов.
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