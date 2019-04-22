Экономика

ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активовИзвестия 11:01

Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ РФ заподозрил руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» в выводе активов

Телеканал 360°14:08

Должностных лиц петербургского Международного банка заподозрили в выводе активов

Фонтанка.Ру14:08

Временная администрация Русского ипотечного банка обнаружила вывод активов из банка

ТАСС11:24

ЦБ: из Радиотехбанка выводились активы через кредиты неплатежеспособным заемщикам

Банки.ру13:21

ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов

Известия11:01

ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из Радиотехбанка

ПРАЙМ11:29

ЦБ выявил признаки вывода активов в Международном банке Санкт-Петербурга

Rambler News Service12:10
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Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» навестить Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:44
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Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 12:37
Происшествия

Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле

Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

В Сети появилось видео контролируемого взрыва в столице Шри-Ланки Коломбо, который произошел недалеко от церкви Святого Антония, где накануне погибли десятки человек.
Обновлено в 08:09
Политика

Названы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын встретится с российским президентом Владимиром Путиным 25 апреля во Владивостоке.
Обновлено в 13:54
Экономика

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Обновлено вчера в 11:28
Политика

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео

В столице Филиппин Маниле из-за землетрясения выплеснулась вода из бассейна, расположенного на крыше одного из небоскребов.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Шесть человек погибли при крушении небольшого самолета в США

Шесть человек погибли при падении легкомоторного самолета в американском штате Техас.
Обновлено в 14:39
Происшествия

Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции

Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия

В Екатеринбурге появилось два «надгробия» Путину

Двое активистов "Бессрочного протеста" из Екатеринбурга установили два импровизированных "надгробия" с портретом президента Владимира Путина, говорится в их сообществе "ВКонтакте".
Обновлено в 03:23
Культура

Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников

Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Пакистан купит у России военную технику на 9 млрд долларов

Власти Пакистана планируют заключить с Россией сделку на покупку военной техники на общую сумму 9 млрд долларов США.
Обновлено в 08:35
Наука

В теле человека найдена потерянная в ходе эволюции 207 кость

Обновлено 20 апреля в 02:06
Гаджеты

В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s

В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Политика

Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости формирования нового правительства, не дожидаясь очередных парламентских выборов, которые состоятся этой осенью.
Обновлено в 05:54
Политика

Помпео рассказал, как долго США планируют давить на Иран

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана.
Обновлено в 10:08
Политика

В Раде анонсировали рассмотрение закона об импичменте

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона об импичменте президента.
Обновлено в 07:09
Наука

Биоинформатики определили дату генетического расхождения русских с якутами

Образцы были взяты у «семейных трио» — двух родителей и их взрослого ребенка, условиями были проживание на территории региона как минимум в трех поколениях и принадлежность предков к определенному этносу как минимум в трех поколениях, в данном случае — к русским или якутам.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

Мадуро поздравил россиян с днём рождения Ленина

Обновлено в 12:26
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Наука

Ученые узнали, как просто вычислить свой биологический возраст

Обновлено в 13:34
Происшествия

В деле об убийстве следователя Шишкиной появилась новая версия

Обновлено в 12:24
Общество

В Москве появится прокат детских колясок

Первый в мире "умный" прокат детских колясок может появиться в Москве.
Обновлено в 08:12
Энергетика

Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

Правительство Украины и компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение предельных регулируемых цен на природный газ для нужд населения и тепловой генерации на 3,54% с 1 мая.
Обновлено в 13:11
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