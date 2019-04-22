Экономика
ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активовИзвестия 11:01
Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщается на сайте регулятора.
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Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей
По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:11
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв
Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
Обновлено в 07:00
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой
Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено в 17:15
Политика
Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской
Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.
Обновлено в 16:41
Политика
Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина
Обновлено в 12:01
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Политика
Глава Николаевской области подал в отставку
Заявление об уходе со своего поста подал глава Николаевской областной Алексей Савченко, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 17:17
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Энергетика
Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения
Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
Обновлено в 13:10
Происшествия
Таксист убил бывшего бойца UFC в Бразилии
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено в 11:00
Хоккей
Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо»
В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.
Обновлено в 15:33
Экономика
Хуаньцю шибао (Китай): активное развитие сельского хозяйства в России (Хуаньцю шибао)
Сельское хозяйство, несмотря тенденцию к росту, можно назвать отраслью, которую Россия в течение последних лет непрерывно старается модернизировать.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Технологии
«ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок
Соцсеть «ВКонтакте» начала приём заявок на программу стажировок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 11:09
Кино
Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 15:33
Общество
15 лет вместе с ТЕЛЕ2
Курский филиал телекоммуникационной компании Tele2 в этом году отмечает свое 15-летие.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе
Даррен Аронофски и Аглая Тарасова подогрели слухи о своем романе Известный режиссер прибыл в Москву 18 апреля - в день рождения актрисы, и они оба появились в "Гоголь-центре".
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Источник: российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
Многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ поставят на российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни (Армения) для замены стоящих сейчас на вооружении самолетов МиГ-29.
Обновлено в 18:02
Энергетика
«Газпром» планирует добыть в 2019 году 495 млрд кубометров газа
В 2019 году компания планирует добыть из ачимовских залежей 11,1 млрд кубометров газа и 4,8 млн тонн газового конденсата.
Обновлено в 04:03
Общество
Трамп опубликовал поздравление с Пасхой
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Культура
Тарасова встала на защиту розового наряда Медведевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась по поводу критики нового костюма российской фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 10:16
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43