Экономика

ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активовИзвестия 11:01

Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщается на сайте регулятора.
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