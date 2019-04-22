ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активовИзвестия 11:01

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Политика Волкер сообщил о нюансах телефонного разговора Трампа с Зеленским В ночь с 21 на 22 апреля на странице в социальной сети Twitter специальный представитель государственного департамента Соединённых Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о деталях звонка президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.

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