Экономика

ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активовИзвестия 11:01

Банк России заподозрил должностных лиц Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), лишившегося лицензии осенью прошлого года, в выводе активов. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщается на сайте регулятора.
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ЦБ РФ заподозрил руководство «Международного банка Санкт‐Петербурга» в выводе активов

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ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из Радиотехбанка

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ЦБ РФ заподозрил Международный банк Санкт-Петербурга в выводе активов

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Должностных лиц петербургского Международного банка заподозрили в выводе активов

Фонтанка.Ру14:08

Временная администрация Русского ипотечного банка обнаружила вывод активов из банка

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Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
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В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
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В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
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В Кемерове закрыли ТЦ «Лапландия»

В понедельник, 22 апреля судебные приставы закрыли кемеровский ТЦ «Лапландия» на Октябрьском, 34.
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Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
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Бывший генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая рассказал, что в свое время в российский чемпионат мог переехать нынешний главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Обновлено в 18:48
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Коломойский рассказал, когда вернется на Украину

После официального обнародования результатов президентских выборов, прошедших накануне, на Украины вернется олигарх Игорь Коломойский.
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Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
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Кровопусков сменил Шанцева на посту генерального директора «Динамо»

Валерий Шанцев покинул пост генерального директора. На должность назначен Евгений Кровопусков.
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Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
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Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено в 06:36
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Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
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Косторная: Тутберидзе сказала: «Не хватает красных глаз — и ты вампир»

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Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

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Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
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Немецкий министр хочет привлечь Россию к «защите мировых благ»

Министр экономического развития ФРГ приедет в Москву, чтобы привлечь РФ в качестве партнера в различных сферах международного сотрудничества Министр экономического развития Германии Герхард Мюллер считает, что Россия играет одну из главных ролей в вопросе "защиты мировых благ".
Обновлено в 20:52
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел ещё один взрыв

Напомним, 21 апреля в нескольких отелях и церквях Шри-Ланки прогремели восемь взрывов.
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Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую

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Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20

Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек.
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Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
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Политика

Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
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Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
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Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
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Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»

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Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
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В Samsung отложили запуск гибкого смартфона Galaxy Fold

Напомним, что гибкий смартфон оценили почти в две тысячи долларов.
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