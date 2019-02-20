Экономика
ЦБ РФ выступил против ограничения комиссии за прием банковских картСовершенно секретно 08:41
«Совершенно секретно»: Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что комиссии за прием банковских карт составляют в среднем от 0,5 до 1,75%. Ранее президент России Владимир Путин назвал квазиналогом высокие комиссии за прием банковских карт.
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика
В послании Путина услышали угрозы Европе
В НАТО увидели в послании российского президента Владимира Путина Федеральному собранию угрозы в отношении Европы.
Обновлено в 11:53
Политика
Макаревич призвал принять идиотизм большинства населения как данность
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру», опубликованном в среду, 20 февраля, рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы России по культуре.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Голикова оценила предложенные Путиным соцльготы в 80 млрд руб. за год
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что предоставление социальных льгот, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, потребует выделения из бюджета 80 млрд рублей в текущем году.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Националиста Дмитрия Демушкина досрочно освободили из колонии
Петушинский районный суд Владимирской области постановил досрочно выпустить из исправительной колонии №2 националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего наказание за экстремизм.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин заявил об отсутствии предпосылок для нового Карибского кризиса
В настоящее время нет предпосылок для повторения Карибского кризиса, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В Эстонии заявили о подготовке к войне
Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Ярославле экс-начальника колонии поместили под домашний арест
Кировский районный суд Ярославля постановил избрать для бывшего врио начальника ярославской колонии №1 Дмитрия Николаева меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Порошенко обвинил Кремль в подготовке к удару по Украине
«Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой», — сказал украинский лидер в ходе дебатов на Генассамблее ООН.
Обновлено в 11:36
Футбол
Семак: хавбек Мусаев имеет шанс сыграть против «Фенербахче» в ЛЕ
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что 20-летний воспитанник футбольного клуба Леон Мусаев имеет шанс принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче".
Обновлено в 09:20
Общество
Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон
Карл Лагерфельд завещал не устраивать публичную церемонию своих похорон и хотел быть кремированным.
Обновлено в 10:47
Политика
Болтон заявил, что дни правления президента Никарагуа сочтены
Дни правления президента Никарагуа Даниэля Ортеги сочтены, заявил в среду советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 10:03
Хоккей
«Ак Барс» впервые в сезоне проиграл «Салавату Юлаеву»
Игра завершилась победой уфимцев в овертайме – впервые за сезон они одолели традиционных соперников.
Обновлено в 11:40
Политика
Путин заявил об угрозе отключения России от интернета
Президент России Владимир Путин считает, что России надо быть готовой к отключению от мировой сети интернет, потому что такая угроза существует.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Родители устроили самосуд над пятиклассником в Приморье
Обновлено в 03:40
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию в Гостином дворе
Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится в Гостином дворе в Москве в 12:00 мск 20 февраля.
Обновлено 18 февраля в 10:11
Происшествия
Частный самолёт «подрезал» пассажирский Boeing в небе над «Внуково»
Частный самолёт Bombardier Challenger 600 и пассажирский Boeing едва не столкнулись в небе над аэропортом «Внуково».
Обновлено в 10:51
Спорт
Супруга Кокорина обвинила СМИ в неверном освещении дела футболиста
Супруга нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова пообщалась с шоуменом Андреем Малаховым в рамках программы "Прямой эфир", передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:03
Экономика
Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный
Crocus Group может достроить космодром Восточный, если правительство России сделает соответствующее поручение, сообщил РБК через-пресс-службу президент холдинга Араз Агаларов.
Обновлено в 12:01
Политика
Орешкин назвал системной проблемой ситуацию с арестами бизнесменов
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает аресты бизнесменов системной проблемой, решение которой должно коснуться отдельных конкретных случаев.
Обновлено в 10:11
Происшествия
СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке
Дело возбуждено по ч.м1 ст. 361 УК (акт международного терроризма).
Обновлено в 11:56
Общество
Дети нашли в школьном супе мясо с «белыми щупальцами»
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Совет Госдумы решил не выплачивать взнос в ПАСЕ за 2019 год
Согласно представленным материалам в повестке заседания, совет согласился с рекомендацией думских комитетов по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уплатить взносы Российской Федерации за 2019 год в ряд организаций, среди которых Парламентская Ассамблея Совета Европы не значится.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Мать Скрипаля попросила признать сына и внучку пропавшими без вести
Мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля обратилась в полицию с просьбой признать сына и его дочь Юлию, которые были отравлены в британском Солсбери, пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков
Bloomberg представил очередной рейтинг доступности наркотиков Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода.
Обновлено в 10:59
Спорт
Елисеев финишировал пятым в гонке на ЧЕ по биатлону
Обновлено в 10:13
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство битопливной Lada Largus
"АвтоВАЗ" начал производство работающей на бензине и газе Lada Largus CNG, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Фигурантам дела Baring Vostok предъявили первые обвинения
Первым фигурантам дела инвесткомпании Baring Vostok предъявлены обвинения.
Обновлено в 07:21
Общество
В Северодвинске пенсионера оштрафовали за репосты картинок
Суд в Северодвинске оштрафовал на 15 тысяч рублей 63-летнего пенсионера Анатолия Казиханова, который обвинялся в осквернении предметов религиозного почитания, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой
Компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi 9. Об этом сообщает портал The Verge.
Обновлено в 08:52