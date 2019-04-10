Финансы

Официальный курс евро снизился до 72,95 рубляГазета.Ru 10 апреля в 08:04

Официальный курс евро на четверг снизился на 2,48 копейки - до 72,946 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара упал 3,93 копейки, составив 64,7373 рубля.
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ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 апреля в размере 64,5171 руб., евро - 72,8398 руб

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
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По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
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Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

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Обновлено вчера в 23:58
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У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Технологии

Компания «Детский мир» сменила логотип

Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

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Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Хоккей

Гусев прибудет в расположение «Вегаса» в ближайшие выходные

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Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
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Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США

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Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
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Наука

Ученые впервые измерили абсолютное ничто

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Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
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Автоспорт

Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая

Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
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В Нидерландах организация «Защита для детей» опубликовала заявление, в котором рассказала, что врач, проводивший процедуры экстракорпорального оплодотворения в клинике города Роттердам, является отцом 49 детей.
Обновлено вчера в 21:35
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Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего

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В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

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В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

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Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС

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Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально

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Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
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Глава Военного совета Судана ушел в отставку

По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
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Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»

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