Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,95 рубляГазета.Ru 10 апреля в 08:04
Официальный курс евро на четверг снизился на 2,48 копейки - до 72,946 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара упал 3,93 копейки, составив 64,7373 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:07, Ашберн
Общество
Голикова назвала регионы РФ с самым высоким показателем смертности
Голикова отметила, что за прошлый год уровень смертности вырос в 32 регионах страны, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
В Тюмени отменили режим контртеррористической операции
Обновлено в 02:23
Спорт
Ефимова, Чупков и Рылов отобрались на ЧМ по итогам чемпионата России
Квалификационным стартом для отбора на ЧМ стал чемпионат России в Москве: спортсменам нужно было проплыть быстрее установленного норматива и занять либо 1-е, либо 2-е место.
Обновлено вчера в 14:02
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Порошенко рассчитывает, что дебаты с Зеленским состоятся 14 апреля
Ранее Порошенко заявил, что ждет своего оппонента Зеленского 14 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве для проведения дебатов, он также пригласил зрителей и телеканалы.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:58
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Авто
Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля
У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Технологии
Компания «Детский мир» сменила логотип
Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Хоккей
Гусев прибудет в расположение «Вегаса» в ближайшие выходные
Российский форвард "Вегас Голден Найтс" Никита Гусев прибудет в расположение команды в ближайшие выходные, передает "Советский спорт" со ссылкой на североамериканского инсайдера Даррена Дрегера.
Обновлено в 02:41
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Омич получил штраф за ролик с Первого канала
Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что пьяный Киркоров похож на «дьявола»
Журналистам StarHit, артистка рассказала, как три раза видела Киркорова пьяным.
Обновлено в 02:35
Наука
Ученые впервые измерили абсолютное ничто
Обновлено вчера в 18:02
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Автоспорт
Албон не выступит в квалификации Гран-при Китая
Партнер россиянина Даниила Квята по "Торо Россо" таиландско-британский гонщик Александр Албон, разбивший свой болид в третьей сессии свободных заездов на юбилейном 1000-м Гран-при в истории "Формулы-1" в Китае, не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:41
Общество
Врач клиники репродукции подменил анализы и стал отцом 49 детей
В Нидерландах организация «Защита для детей» опубликовала заявление, в котором рассказала, что врач, проводивший процедуры экстракорпорального оплодотворения в клинике города Роттердам, является отцом 49 детей.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено вчера в 18:47
Кино
В сети появился трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Названием новой части стало Rise of Skywalker, что может быть переведено на русский как Возрождение/Подъем Скайуокера.
Обновлено вчера в 15:31
Космос
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС
Обновлено в 02:56
Авто
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально
Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.
Обновлено вчера в 12:13
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Глава Военного совета Судана ушел в отставку
По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00