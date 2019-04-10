Финансы
ЦБ РФ вновь понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 10 апреля в 06:45
Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 11 апреля, понижен на 4 копейки до 64,7373 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 2,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 72,9460 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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