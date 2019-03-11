ЦБ РФ в суде требует ликвидировать «Камчаткомагропромбанк»REGNUM вчера в 19:53

Заявление ЦБ РФ принято к производству. ПАО «Камчаткомагропромбанк» существовал с 1990 года. Лицензия банка на осуществление банковских операций была отозвана ЦБ РФ с 31 января 2019 года.

Происшествия Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.

Общество Синоптики сообщили о потеплении до плюс 20 градусов По прогнозу синоптиков, 13 и 14 марта ночью в центральных областях прогнозируются морозы - до -10 градусов.

Происшествия На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Политика Названы вероятные места для побега Порошенко В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.

Происшествия Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.

Политика Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).

Происшествия Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

Спорт Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.

Авто Названы оптимальные для российских дорог автомобили Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.

Экономика Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб.

Политика Депутат Рады рассказал о последствиях нового майдана Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил последствия возможного третьего майдана для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Происшествия В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса Почти два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас.

Политика Гуайдо намерен ввести режим ЧП в Венесуэле Хуан Гуайдо намерен просить Национальную ассамблею ввести режим ЧП на территории Венесуэлы из-за массового отключения электричества.

Религия У православных христиан начался Великий пост Православные христиане 11 марта вступают в Великий пост.

Политика В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» из-за 9 мая Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году "из-за разницы часовых поясов", заявил в в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Эдуард Леонов.

Экономика Повседневные траты россиян в феврале выросли вопреки традиции Россияне увеличили повседневные траты в феврале на 1,9% по сравнению с январем вопреки сложившейся традиции.

Происшествия Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 4,7-километровый столб пепла Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,7 километра, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Хоккей Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

Общество Почти 80 счетов заблокированы в учреждениях Забайкалья Почти 80 счетов муниципальных учреждений заблокированы в Забайкальском крае. Преимущественно, это учреждения образования.

Происшествия Житель Афин остался жив, опоздав на разбившийся в Эфиопии Boeing Житель Афин Антониос Маврополулос остался жив, опоздав на трагический рейс Boeing 737 на две минуты.

Политика AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.

Политика В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.