Экономика
ЦБ РФ: в банках открыто более 3,8 тысячи счетов эскроу на 11 млрд рублейРИА Новости 02:42
По состоянию на 17 июня в семи российских банках открыто более 3,8 тысячи счетов эскроу с остатками на них в сумме 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте Банка России.
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