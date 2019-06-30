ЦБ РФ: в банках открыто более 3,8 тысячи счетов эскроу на 11 млрд рублейРИА Новости 02:42

По состоянию на 17 июня в семи российских банках открыто более 3,8 тысячи счетов эскроу с остатками на них в сумме 11 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте Банка России.

ЦБ РФ: в банках открыто более 3,8 тысячи счетов эскроу на 11 млрд рублей

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