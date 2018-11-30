Экономика
ЦБ РФ утвердил новые тарифы ОСАГО
ЦБ РФ утвердил новые тарифы ОСАГОМосква 2400:47
Центробанк утвердил расширение коридора базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. В ближайшее время документ будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Москва 2400:47
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России утвердил указание о расширении коридора базовых ставок тарифа по ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщает пресс-служба регулятора.РБКвчера в 10:12
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:16, Ашберн
Энергетика
СМИ узнали о рекомендации ОПЕК+ сократить добычу нефти
Экономическая комиссия ОПЕК советовала организации сократить добычу нефти на 1,3 млн барр./сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения в 2019 году.
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Финансы
Сбербанк понизил максимальную ставку рублевых вкладов
Ставки вкладов базовой линейки Сбербанка пока не меняются — максимальная не превышает 5,15% годовых.
Обновлено в 09:05
Энергетика
«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев
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Обновлено в 06:52
Экономика
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Обновлено в 07:56
Экономика
Продажа доли Росатома в турецкой АЭС «Аккую» может проходить частями
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Экономика
«Черная пятница» прошла мимо торгцентров
В неделю «черной пятницы» — с 19 по 25 ноября — показатель Shopping Index (отражает динамику посещаемости объектов) в московских торговых центрах увеличился на 6,9% по отношению к предыдущей неделе.
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Экономика
Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины
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Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 07:31
Экономика
В парламент Мальдив внесен новый закон об иммиграции
Согласно законопроекту, внесенному парламентарием Мусой Маником, предполагается суровое наказание иностранных рабочих, которые покидают своих работодателей в поисках нового места заработка.
Обновлено в 06:41
Экономика
Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 07:49
Экономика
Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии
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Обновлено вчера в 23:17
Экономика
Два проекта за счет средств РФ будут профинансированы в Узбекистане
В ходе заседания руководящего комитета Трастового фонда Россия — Программа развития ООН одобрены новые проекты, два из которых на сумму 1,8 миллионов долларов относятся к Узбекистану, сообщает посольство РФ в Ташкенте.
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Экономика
Переводы киргизских мигрантов из РФ за 9 месяцев превысили $1,9 млрд
Сумма денежных переводов в Киргизию из-за рубежа за январь-сентябрь 2018 года составила $1 млрд 970,5 млн, сообщает Национальный банк страны.
Обновлено вчера в 09:47