Экономика
ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-кодуiReactor вчера в 07:21
Банк России установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники в размере 0,4%. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Центробанка РФ.
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Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Транспорт
В России отложили введение новых автомобильных номеров на год
Обязательный переход на автомобильные и мотоциклетные номера нового образца в России отложен на год, хотя ранее предполагалось, что соответствующий ГОСТ заработает 4 августа 2019 года.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки
Неуправляемый автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки в Челябинске.
Обновлено в 03:50
Политика
В МИД России намерены изучить отказ Палестины от соглашений с Израилем
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что министерство планирует изучить решение Палестины об отказе от соглашений с Израилем.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Игроки лондонского «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
На футболистов лондонского «Арсенала» немца Месута Озила и боснийца Сеада Колашинаца в британской столице напали неизвестные.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 04:55
Экономика
КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет
Неурожай и санкции стали причиной самого сильного экономического спада в КНДР за последние 20 лет, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на центральный банк Южной Кореи.
Обновлено в 03:33
Политика
Лукашенко оценил свой рейтинг в России в более чем 60%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать отношения с Россией "ни за какие деньги", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:19
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Футбол
Экс-полузащитник «Зенита» перейдет в «Панатинаикос»
Бывший полузащитник "Зенита" и "Крыльев Советов" Йоан Молло продолжит карьеру в "Панатинаикосе", сообщает L'Equipe.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено вчера в 09:16
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Экономика
«Газпром» получит от размещения акций 139 млрд рублей
Согласно информации компании, в среду было собрано 494 заявки общим объемом более 198,9 млрд руб. По котировкам на закрытие торгов на Московской бирже рыночная стоимость пакета оценивалась в 154,3 млрд руб. Накануне "дочки" "Газпрома" — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций "Газпрома".
Обновлено в 02:32
Политика
Польша намерена пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима
Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что польские власти планируют пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности
Обновлено вчера в 20:14
Общество
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел
Пчеловоды сразу из нескольких районов Томской области пожаловались на массовую гибель пчел, не исключается, что причиной могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты, сообщает в пятницу управление Россельхознадзора по региону.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет
Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.
Обновлено в 03:00
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30