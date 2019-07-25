Банк России установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники в размере 0,4%. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Центробанка РФ.

ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-коду

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