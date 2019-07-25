Экономика

ЦБ РФ установит комиссию за оплату товаров по QR-кодуiReactor вчера в 07:21

Банк России установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники в размере 0,4%. Об этом журналистам сообщают официальные представители пресс-службы Центробанка РФ.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

ЦБ определился с комиссией за оплату товаров по QR-коду

Ведомостивчера в 14:48

ЦБ ответил на угрозу бойкота магазинами

Lenta.ruвчера в 08:32

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи

РБКвчера в 06:52

ЦБ скоро представит финальный вариант тарифов в системе быстрых платежей

Коммерсантъвчера в 07:22

Центробанк вводит комиссию за оплату товаров по QR-коду

News.ruвчера в 07:02

Банк России установит комиссию за оплату товаров по QR-коду в магазинах в размере 0,4%

ТАССвчера в 07:59

ЦБ установит комиссии 0,4% в СБП для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов

ПРАЙМвчера в 06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика

Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Авто

Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России

У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Семьи погибших при пожаре в лагере детей остались без компенсации

Администрация горнолыжного комплекса «Холдоми» сообщила о невозможности начать выплату компенсаций семьям погибших и пострадавших в палаточном лагере.
Обновлено в 07:36
Общество

Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться

Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края.
Обновлено в 06:19
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика

Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

Моряки с задержанного Украиной российского танкера вернулись домой

Обновлено в 03:53
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Подмосковье

Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. По данным экстренных служб, никто не пострадал.
Обновлено в 05:50
Политика

Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередной раунд телефонных переговоров.
Обновлено вчера в 12:58
Политика

В Британии оштрафовали RT на миллионы

Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»

Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45
Происшествия

В Кузбассе мужчина в шутку выбросил возлюбленную с балкона

Обновлено в 07:54
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезжать из России

Обновлено в 05:10
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Обновлено в 05:48
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был.
Обновлено в 07:22
Общество

Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля

Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Общество

Лечебно-исправительную колонию уничтожат на Урале

В Свердловской области планируют уничтожить лечебно-исправительную колонию ЛИУ-58, которая находится в 100 км от города Ивдель.
Обновлено в 06:33
Гаджеты

В Японии разработали футболку со встроенным кондиционером

Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Космос

В ночном небе тюменцы смогут увидеть полет космонавтов

Сегодня, 26 июля, вечером тюменцы могут увидеть в небе пролетающую над Землей космическую станцию.
Обновлено в 06:00
Авто

«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода

Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках реализации специнвестконтракта.
Обновлено вчера в 11:09
Авто

ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год

Изначально номера нового образца должны были начать выдаваться с 1 января 2019 года, однако из-за особенности системы полицейских госзакупок ведомство просит отложить нововведение до 1 августа.
Обновлено вчера в 22:05
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Политика

Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу

Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Музыка

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся банный комплекс

Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Футбол

Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Главное