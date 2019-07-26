Экономика
На оплату товаров по QR-коду в магазинах установят комиссиюТК Звезда вчера в 07:23
В системе быстрых платежей появится комиссия в 0,4%. Ее установит Банк России. Нововведения коснутся магазинов одежды, бытовой техники, а также супермаркетов. По данным ЦБ, эта комиссия существенно ниже, чем за эквайринг.
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с чего всё началось
ПСБ считает приемлемым тариф 1%, где минимальное вознаграждение банков клиента (эмитент) и торговой точки (эквайер) составит 0,4%, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса Никита Хомутов: это позволит банку сохранить экономику за проведение безналичных платежей и окупить затраты на внедрение технологии оплаты по QR-коду.Ведомостивчера в 14:48
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Политика
Правительство утвердило методику оценки эффективности губернаторов
Правительство утвердило методики оценки эффективности губернаторов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Наплевавшую на закон Соболь вызвали на допрос в СК
«В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — рассказала Соболь.
Обновлено в 02:57
Общество
Свердловская полиция проверит Соловьева за слова о «городе бесов»
Прокуратура Свердловской области завершила проверку в отношении высказывания телеведущего Владимира Соловьева о Екатеринбурге как о «городе бесов», сообщает интернет-издание Znak.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Россия сократила долю доллара США во внешней торговле
Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено вчера в 05:05
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла
Некоммерческая организация Turning Point, организовавшая мероприятие, на котором президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененной президентской печати с двуглавым орлом, объяснила случившееся ошибкой сотрудника, пишет Washington Post.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Российские моряки с танкера Nika Spirit, который днем 24 июля был захвачен в порту Измаила, прибыли в аэропорт Домодедово.
Обновлено в 00:59
Политика
Австрийские СМИ оценили позицию Кремля относительно гегемонии доллара
Обозреватель австрийского издания напоминает, что Кремль на прошлой неделе подал сигнал присоединении к платежному каналу Instex, который призван обойти как системы SWIFT, так и американские санкции против Исламской Республики Иран (ИРИ).
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Кино
Фильм «Человек-паук: Вдали от дома» собрал в прокате $1 млрд
Обновлено в 05:29
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Участницу Олимпийских игр 2016 года Мадию Гафур задержали немецкие полицейские, обнаружившие в ее автомобиле 50 кг наркотиков.
Обновлено в 04:50
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Обновлено в 02:53
Общество
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчёл
Управление Россельхознадзора по Томской области получило обращения о массовой гибели пчёл от нескольких региональных пчеловодств.
Обновлено в 05:33
Общество
В RT прокомментировали штраф со стороны британского регулятора Ofcom
Телеканал RT возмущен штрафом со стороны британского медиарегулятора Ofcom, который был назначен до решения суда.
Обновлено в 05:38
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРК С-400
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм по просьбе президента США Дональда Трампа попросил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй приобретенные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет в четверг издание Defense One.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Гаджеты
Слух: в новый iPhone могут поставить экран с частотой 120 Гц
Известный блогер @UniverseIce утверждает, что компания Apple ведет переговоры с Samsung о поставках экранов для моделей iPhone 2020 года с возможностью повышения частоты обновления до 120 Гц.
Обновлено в 05:20
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»
Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.
Обновлено в 04:47
Политика
В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17
Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Армия и оружие
Во Франции обвинили российский спутник в шпионаже
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли 25 июля заявила, что российский спутник "Луч-Олимп" мог шпионить за аппаратами других государств и способствовать сбоям в их работе.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48