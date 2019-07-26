ПСБ считает приемлемым тариф 1%, где минимальное вознаграждение банков клиента (эмитент) и торговой точки (эквайер) составит 0,4%, говорит замдиректора департамента электронного бизнеса Никита Хомутов: это позволит банку сохранить экономику за проведение безналичных платежей и окупить затраты на внедрение технологии оплаты по QR-коду.

с чего всё началось

В системе быстрых платежей появится комиссия в 0,4%. Ее установит Банк России. Нововведения коснутся магазинов одежды, бытовой техники, а также супермаркетов. По данным ЦБ, эта комиссия существенно ниже, чем за эквайринг.

На оплату товаров по QR-коду в магазинах установят комиссию

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