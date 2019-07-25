Экономика
ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежиРБК вчера в 06:52
Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:35, Вашингтон
Политика
Путин обеспокоился зарплатами в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Польша решила позвать Путина на годовщину освобождения Освенцима
Власти Польши намерены пригласить президента России Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Украинские пограничники испугались зеленого луча России
По данным ведомства, освещение зеленым лучом происходит с направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны российской ФСБ.
Обновлено в 04:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Экономика
UC Rusal и «Юнипро» могут подписать мировое соглашение
Структуры UC Rusal и «Юнипро» (входит в немецкую Uniper) готовят мировое соглашение по искам о расторжении договоров предоставления мощности по Березовской ГРЭС.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области
Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Обновлено в 04:08
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Украинцы остались без российского дизтоплива
Клиентам, оставшимся без дизтоплива, компания пообещала в скором времени диверсифицировать источники поставок.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой
Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Челябинске в ДТП с автобусом и автокраном пострадали восемь человек
Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии после столкновения в пятницу в Челябинске автокрана и автобуса ПАЗ, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 03:23
Общество
Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В лагере под Хабаровском ребенка избили и выбросили в окоп
Ребенка из Еврейской автономной области (ЕАО) избили и выбросили в окоп в палаточном лагере «Спецназ дети» в Хабаровском крае, сообщает Regnum в пятницу, 26 июля.
Обновлено в 04:13
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.
Обновлено в 04:09
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено вчера в 18:11
Общество
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Авто
В Сети обнародованы рендерные изображения Lada 4x4 California
На просторах Сети оказались обнародованы рендерные изображения модели Lada 4x4 California.
Обновлено в 02:01
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Финансы
Евро упал ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года
Курс евро впервые за долгое время в ходе биржевой торговли пробил отметку в 70 рублей.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Экс-министра обороны Грузии задержали по делу о митингах в Тбилиси
Бывшего министра обороны Грузии, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили задержали по делу о беспорядках на митингах в Тбилиси, ему предъявили обвинение по статье об организации насилия, руководстве им или участии в нём, сообщает РБК.
Обновлено в 01:54
Футбол
Фелиш избежал серьёзной травмы и сыграет против «Реала»
Обновлено в 03:54
Наука
Почему люди убивают: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей
Чем мозг преступника, совершившего убийство, отличается от мозга обычного человека, выяснили ученые.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
Ракеты «Союз-2.1» могут оснастить двигателями РД-180
Первые ступени ракет "Союз-2.1" могут в будущем оснастить двигателями РД-180, которые Россия сейчас поставляет в США, но не использует в отечественных ракетах, сообщил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:51
Футбол
«Барселона» озвучила цену за Коутиньо
Испанская "Барселона" назвала цену, за которую готова отпустить бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 03:38