ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 мартаИнтерфакс 06:18

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта

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