Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 мартаИнтерфакс 06:18
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Футбол
«Рубин» погасил задолженность перед Гекденизом Караденизом
Казанский "Рубин" погасил долги по зарплате перед экс-полузащитником команды Гекденизом Караденизом.
Обновлено в 06:30
Политика
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Исаакия и Александринки
Ситуация вокруг статуса Исаакиевского собора Санкт-Петербурга является прерогативой городских властей.
Обновлено в 06:35
Культура
Режиссёр Сергей Чехов прокомментировал присуждение премии президента для молодых деятелей культуры
Режиссёр Сергей Чехов в беседе с «Российской газетой» прокомментировал присуждение премии президента России для молодых деятелей культуры.
Обновлено в 06:23
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика
Кто займет кресло британского премьера после отставки Терезы Мэй
27 марта Мэй попросила парламент одобрить ее сделку с ЕС и пообещала уйти в отставку, если документ найдет поддержку.
Обновлено в 01:21
Футбол
Пике ответил шуткой про «Реал» на вопрос об интимной жизни
Защитник «Барселоны» Жерар Пике с юмором ответил на вопрос о своей интимной жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Общество
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Музыканты рок-группы Her’s погибли в автокатастрофе в США
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Козак запустил первую очередь Богучанского алюминиевого завода
Вице-премьер Дмитрий Козак в рамках Красноярского экономического форума дал команду на запуск второго комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:28
Общество
У родственников и коллег главы Ростеха нашли виллы в Испании
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
МВД: после поражения в Сирии ИГ смещает интересы в страны СНГ
«Стратегическое поражение Халифата в Сирии и Ираке влечёт смещение интересов «Исламского государства» на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — цитирует Ильиных РИА Новости.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Идеологи экстремизма уходят в теневой сегмент интернета
Ранее специалисты в области интернета предупреждали, что преступники самых разных видов могут переместиться в глубокий интернет, поскольку российские власти не столько борются с самим криминалом, сколько блокируют все больше и больше ресурсов в интернете.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Москве у актрисы Елены Кориковой украли кошелек
Обновлено в 06:20
Политика
Коренной народ Севера попросил защиты от российских чиновников
Представители коренного народа саамы, проживающего в Мурманской области, пожаловались в ООН на региональное правительство, которое отдало оленьи пастбища в Ловозерском районе в долгосрочную аренду частному охотничьему клубу.
Обновлено в 06:19
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
МИД Турции: США не исключают отмены вывода войск из Сирии
Соединенные Штаты планируют сохранить свое военное присутствие в Сирийской Арабской Республике, если северные сирийские территории вдоль границы с Турцией займет подконтрольная главе государства Башару Асаду правительственная армия.
Обновлено в 05:43
Общество
«Год без мигрантов» в Якутии не коснется граждан Киргизии
«Установить на 2019 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Хаб «Аэрофлота» в Красноярске начнет работу в 2020 году
Обновлено в 05:04