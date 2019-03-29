Финансы

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 мартаИнтерфакс 06:18

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалт07:14

Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 16 коп

Urbc.Ru06:25

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,72 рубля

РИА Новости06:28

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта

Интерфакс06:18

Официальный курс доллара снизился на 7 копеек, евро — на 17

Банки.ру06:04

Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ru06:36

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 марта в размере 64,7347 руб

Финмаркет05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян

Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика

Медведев уверен, что США никогда не отменят санкции в отношении России

США никогда не отменят санкции в отношении России, так как они многие годы строят свою политику на этом.
Обновлено в 09:21
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы

Николас Кейдж разводится с молодой женой спустя 4 дня после свадьбы Актер оказался в центре нового скандала.
Обновлено в 04:44
Наука

На Мадагаскаре обнаружили пять новых видов миниатюрных лягушек

Исследователи из немецкого Университета Людвига-Максимилиана обнаружили на Мадагаскаре обнаружили пять новых видов крошечных лягушек.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

ВСУ продвигаются вперёд и окапываются в районе Горловки

Обновлено в 06:19
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Футбол

«Челси» предложил Хадсон-Одои зарплату в £5 млн в год

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 18-летнему полузащитнику Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой £5 млн в год ($6,5 млн).
Обновлено в 07:34
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Космос

Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна

Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено в 02:29
Политика

Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км / ч, дальность полета - 7 тыс. км. Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности.
Обновлено в 09:17
Общество

Школы Сургута начнут ежедневно публиковать снимки с едой из столовых

Школы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 апреля начнут ежедневно размещать на своих сайтах фотографии с едой из столовых.
Обновлено в 07:21
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Политика

Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G

В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено в 06:44
Футбол

Сергей Семак: «Любой тренер с опаской ждет матчей после сборных»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Оренбургом», передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Обновлено в 05:43
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Игры

Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх

Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:17
Общество

«Аэрофлот» создает хаб в Красноярске

Обновлено в 08:26
Политика

Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова

Обновлено в 08:19
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено в 07:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное