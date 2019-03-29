Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,72 рубляГазета.Ru 08:48
Официальный курс евро уменьшился на 16,54 копейки, составив 72,723 рубля. Об этом сообщается на сайте Банка России.
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Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика
Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 08:07
Общество
Как российская модель заразилась бактериальным менингитом в Шанхае
Российская модель из Ростова-на-Дону поступила в одну из больниц Шанхая в тяжелом состоянии: 21-летней Алисе Митровой несвоевременно диагностировали бактериальный менингит.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
«Сделка с дьяволом»: телеведущие прокомментировали брак принца Гарри
Другой эксперт назвал этот союз «сделкой с дьяволом».
Обновлено в 04:33
Наука
Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя
Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
«Нафтогаз»: «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что отказ Дании согласовать прохождение маршрута «Северного потока — 2» приведёт к тому, что газопровод не заработает в заявленный срок — 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:54
Футбол
Крылья Советов — Арсенал (Тула) 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 09:07
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
В США допустили удар по России в ответ на нападение Китая
«Размещение ракет в контейнерах дает Китаю, России и их партнерам-изгоям новые возможности для прямого или косвенного нападения на Соединенные Штаты и их союзников», — сказал эксперт Международного центра оценки и стратегии (США) Рик Фишер.
Обновлено вчера в 17:15
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Абызов обзавелся элитным жильем перед арестом
За шесть дней до ареста экс-министр "Открытого правительства" завершил сделку по покупке целого этажа в доме 9/12 в 1-м Обыденском переулке в Москве.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit
Палата общин британского парламента отвергла в пятницу в третий раз подряд проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 10:43
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Общество
«Юнармия» пообещала своим участникам льготы при поступлении в вузы
Члены патриотической организации «Юнармия» смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результату Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые будут учитываться при их поступлении в вуз.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Тарасов скупил для Костенко цветочный магазин
Судя по кадру, Тарасов ради жены скупил весь цветочный магазин.
Обновлено в 10:57
Авто
Haval удвоит дилерскую сеть в России
Компания Haval в числе своих приоритетных задач в России на ближайший период ставит развитие дилерской сети.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Гаджеты
Появились первые чертежи нового iPhone XI
Обновлено в 04:48