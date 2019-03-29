Финансы

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 мартаИнтерфакс 06:18

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта

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