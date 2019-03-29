Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 мартаИнтерфакс 06:18
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Происшествия
Актрису Елену Корикову обокрали в Москве
Обновлено в 04:13
Общество
В Крыму родились редкие белые львята
Пара редких белых львят родилась в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
Обновлено в 07:32
Политика
Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине
Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Общество
Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье
Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни
Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Ольга Орлова обратилась к Дмитрию Шепелеву по поводу его сына
Певица и телеведущая Ольга Орлова стала очередным гостем передачи «Секрет на миллион».
Обновлено в 07:59
Экономика
В 2018 году с карт физлиц похищено более 1 миллиарда рублей
В общей сложности с карт физических лиц в прошлом году было похищено путем мошенничества порядка 1,4 миллиарда рублей.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Три человека пострадали в результате конфликта в мэрии Назрани
Три человека получили ранения: сын мэра Алихана Тумгоева, охранник и посторонний, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 05:24
Общество
В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону
Бактериальный менингит диагностирован у российской модели Алисы Митровой (21 год) из Ростова-на-Дону, которая была госпитализирована в Шанхае (Китай), сообщает портал 161.ru.
Обновлено вчера в 21:02
Технологии
Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность
Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Общество
Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Интернет
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Политика
Саами пожаловались в ООН на правительство Мурманской области
Представители пожаловались на действия правительства Мурманской области, передавшего их земли охотничьему клубу из Белгорода.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Музыканты известной рок-группы погибли в автокатастрофе
Обновлено в 05:02
Спорт
Алина Загитова перед чемпионатом России получила сильный ожог ноги
Алина Загитова в декабре 2018 года получила сильный ожог правой ноги перед выступлением на чемпионате России в Саранске, сообщает фан-страница фигуристки Team Zagitova.
Обновлено в 06:59
Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Хоккей
КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Политика
Британский парламент снова проголосует по сделке о Brexit
Кабинет министров Великобритании планирует провести третье голосование по соглашению о выходе страны из Европейского союза, сообщила глава Палаты общин Андреа Лидсом.
Обновлено вчера в 08:57