Финансы
ЦБ РФ установил курсы валют на вторникЮжный Федеральный вчера в 09:54
Обнародованы курсы валют на первый вторник апреля - 02.04.19 от российского Центробанка. Зарубежные валюты начинают новый месяц с укрепления. Доллар США укрепил свои позиции на 68 копеек, соответственно его курс по состоянию на вторник, 2 апреля, подрос до 65,4176 рублей.
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