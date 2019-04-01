Финансы
ЦБ РФ установил курсы валют на вторникЮжный Федеральный вчера в 09:54
Доллар США укрепил свои позиции на 68 копеек, соответственно его курс по состоянию на вторник, 2 апреля, подрос до 65,4176 рублей. Таким образом с 1 апреля рост данной валюты составил 68 копеек. Евро в темпах укрепления обогнал доллар США и добавил к своей стоимости сразу 77 копеек.
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Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Американский бомбардировщик заметили у границ России
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Российской Федерации со стороны Калининградской области, сообщает Plane Radar.
Обновлено вчера в 11:36
Экономика
Минфин объяснил идею введения новых налогов
Ранее, в марте, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России» попросили президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс.
Обновлено в 07:29
Наука
Употребление алкоголя в подростковом возрасте замедляет рост мозга
Употребление алкоголя подростками ощутимо замедляет рост их головного мозга.
Обновлено в 09:00
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте объяснили интерес Африки к российскому оружию
Специалисты Рособоронэкспорта сообщили, что африканские страны проявляют большой интерес к наземным и воздушным средствам перемещения и стрелковому оружию РФ.
Обновлено в 09:22
Кино
Последнюю часть «Мстителей» покажут на ММКФ
Главные роли в последней части «Мстителей» исполнили Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Книс Хемсворт, Крис Эванс и другие.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную
Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Политика
В день выборов Порошенко выслушал проповедь Турчинова
В день выборов главы государства 31 марта украинский президент Петр Порошенко посетил баптистскую церковь "Храм мира", в которой проповедует секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает ТАСС.
Обновлено в 05:30
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено в 07:48
Экономика
Строительный бизнес хотят включить в систему льготного кредитования
Правительство РФ планирует включить строительный бизнес в систему льготного кредитования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Пермского края.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Юный астраханец сбежал из дома ради кругосветного путешествия
В квартире женщина нашла записку, в которой сын заботливо предупредил мать, что всего лишь отправился в кругосветное путешествие.
Обновлено в 05:06
Финансы
Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5%
Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.
Обновлено в 09:09
Технологии
Рунет предложили защитить с помощью российского шифрования
Профильный комитет Государственной думы РФ подготовил поправки в законодательный проект о «суверенном рунете», по которым весь трафик предлагается шифровать с помощью российских устройств, ратифицированных Кабмином.
Обновлено в 03:18
Космос
Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу
Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Общество
Весна придет в Москву во второй половине апреля
По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Технологии
Ozon проводит масштабный ребрендинг
Ozon объявил о масштабном ребрендинге — он коснется всех каналов коммуникации и точек контакта с клиентом: от рекламных кампаний на ТВ (стартует 5 апреля) до упаковки, формы агентов доставки и автомобилей.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Происшествия
Четыре человека пострадали в столкновении иномарок на трассе А-120
ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло во вторник, 2 апреля, около 10:30, на 77 километре трассы А-120 "Санкт-Петербургское Южное полукольцо" - здесь столкнулись автомобили Volkswagen и Mitsubishi, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 08:37
Происшествия
Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках
Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
ЖКХ
В Крыму отменили социальную норму потребления электроэнергии
"Установить, что при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма потребления электрической энергии (мощности) на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется", - говорится в документе.
Обновлено в 08:19
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Исландии туристов чуть не смыло в океан огромной волной
В Исландии туристам удалось спастись от огромной волны, вызванной падением части ледника в воду. Видео опубликовал один из очевидцев.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие
Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.
Обновлено в 06:16