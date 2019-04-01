Финансы

ЦБ РФ установил курсы валют на вторникЮжный Федеральный вчера в 09:54

Доллар США укрепил свои позиции на 68 копеек, соответственно его курс по состоянию на вторник, 2 апреля, подрос до 65,4176 рублей. Таким образом с 1 апреля рост данной валюты составил 68 копеек. Евро в темпах укрепления обогнал доллар США и добавил к своей стоимости сразу 77 копеек.
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Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 апреля

АК&М06:29

Курсы валют на сегодня, 2 апреля 2019 года

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 17:12

ЦБ РФ установил курсы валют на вторник

Южный Федеральныйвчера в 09:54

У рубля нет поводов «ставить антирекорды»

REGNUMвчера в 05:34
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Кокорина и Мамаева доставят в Пресненский суд

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В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии

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Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что первый тур президентских выборов на Украине прошел необъективно.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку

Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.
Обновлено в 07:26
Общество

Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Индия и Пакистан обстреливают позиции друг друга в Кашмире

Обновлено в 05:07
Экономика

ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли

Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что обсуждал с UFC реванш против Макгрегора

Обновлено в 06:27
Футбол

Спаллетти: «Икарди выйдет в стартовом составе против „Дженоа“»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти накануне матча 30-го тура Серии А с «Дженоа» сообщил, что нападающий Мауро Икарди начнет игру против генуэзцев в первых минут.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными уродцами

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Политика

Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

В Белоруссии оценили возможность создания общей с Россией валюты

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота прокомментировал возможность создания единой валюты.
Обновлено в 05:02
Футбол

Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение, что матч за Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля, информирует официальный Твиттер организации.
Обновлено в 07:25
Общество

В Сосновом Бору спасли детеныша балтийской нерпы

К специалистам попал детеныш балтийской нерпы, обнаруженный на берегу в Сосновом Бору.
Обновлено в 02:39
Экономика

Белоруссия получит от России госкредит до $600 млн

"В соответствии с решением президента РФ Россия предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в сумме до $600 млн", — пояснил Силуанов.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»

В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Музыка

Мику Джаггеру сделают операцию на сердце по замене клапана

Лидеру Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит перенести операцию по замене сердечного клапана.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил поликлинику №2 в Перми

Обновлено в 06:55
Происшествия

В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей

В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 06:04
Происшествия

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Экономика

В ЦБ поддержали идею исключить элитное жильё из ипотечных каникул

Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает идею не распространять ипотечные каникулы на займы, взятые на покупку элитной недвижимости.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Обновлено в 03:30
Общество

В Челябинской области ожидается дождь, снег и ветер

На территории Челябинской области 3 и 4 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен гололед на дорогах, отложение мокрого снега на проводах.
Обновлено в 06:44
Политика

Член СПЧ Екатерина Винокурова устроилась на телеканал Russia Today

Винокурова рассказала изданию, что ее позвали на новую работу около месяца назад, а согласилась она в том числе потому, что прежде уже работала вместе с главой русской службы телеканала Евгением Шипиловым.
Обновлено в 06:52
Как работают Яндекс.Новости?
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