Финансы
ЦБ РФ установил курсы валют на вторникЮжный Федеральный вчера в 09:54
Доллар США укрепил свои позиции на 68 копеек, соответственно его курс по состоянию на вторник, 2 апреля, подрос до 65,4176 рублей. Таким образом с 1 апреля рост данной валюты составил 68 копеек. Евро в темпах укрепления обогнал доллар США и добавил к своей стоимости сразу 77 копеек.
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