Финансы

ЦБ РФ установил курсы валют на вторникЮжный Федеральный 09:22

Обнародованы курсы валют на вторник - 12.03.19 от российского Центробанка. После выходных доллар США и евро не смогли договориться о единой позиции по отношению к рублю. Стоимость доллара по состоянию на вторник, 12 марта, выросла на 11 копеек.
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Курсы валют на сегодня, 12 марта 2019 года

СаратовБизнесКонсалтинг17:11

ЦБ РФ установил курсы валют на вторник

Южный Федеральный09:22

Курсы валют ЦБ РФ на 9 марта: 65,9646 руб/доллар США и 74,5730 руб/евро

SIA.ru09 марта в 07:00

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 марта

АК&М07:12

Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 11 марта

ПРАЙМ07:19
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Происшествия

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Якутска эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 19:35
Политика

Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире

Обновлено в 11:58
Политика

Мэй и Юнкер согласовали изменения в соглашении по брекситу

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге согласовала изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Обновлено в 18:55
Происшествия

Жительница Словении отрезала себе часть руки ради страховки

Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради получения выплат в 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненного пособия по инвалидности, сообщила в понедельник местная полиция.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Макгрегор арестован в Майами-Бич

Обновлено в 20:01
Происшествия

Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой находился фигурант громкого расследования, продолжавшегося около двух лет.
Обновлено в 16:11
Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено в 19:18
Общество

Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей

Гагаринский суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму более чем 380 миллионов рублей соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Обновлено в 18:39
Общество

Депутат предложил строить дома с зонами выгула и захоронения животных

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, в котором предложил предусмотреть санитарные нормы строительства новых жилых массивов с учетом включения специализированных зон выгула домашних питомцев и мест их законного погребения.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

Посол России в США назвал условие применения Москвой ядерного оружия

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская концепция применения ядерного оружия не подразумевает превентивного удара.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Китай приостановил эксплуатацию Boeing 737 MAX 8

Власти Китая ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних национальных авиалиниях.
Обновлено в 00:36
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России

Футболисты "Краснодара" и "Оренбурга" не выявили победителя в матче 19-го тура чемпионата России.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав

Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Политика

Спикер Палаты представителей высказалась против импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что не поддерживает возможность импичмента президента Дональда Трампа.
Обновлено в 17:07
Политика

США допустили новые санкции против «Северного потока — 2»

США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Арестованного бойца Александра Емельяненко выпустили из-под стражи

Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.
Обновлено в 16:09
Футбол

Перес: «Лучший тренер мира возвращается в „Реал“»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера.
Обновлено в 15:31
Происшествия

На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»

На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова попала в реанимацию

Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Политика

В ЦЕРН рассказали, как полностью отключить интернет

Отключить Интернет полностью в настоящее время является делом сложным, но не невыполнимым.
Обновлено в 20:40
Транспорт

Россияне получили возможность жаловаться на плохие дороги в Минтранс

Граждане России с помощью специального приложения смогут жаловаться на плохие дороги в министерство транспорта.
Обновлено в 20:13
Здоровье

Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ

Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.
Обновлено в 10:29
Спорт

Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в Инстаграме

Обновлено в 16:18
Происшествия

Десятки мигрантов задержаны после обысков в «Москве» и на «Садоводе»

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Венесуэле разбился легкий самолет с офицерами ВС на борту

Легкий самолет Cessna 206 в понедельник разбился в Венесуэле. Инцидент произошел в районе Гран-Сабана в штате Боливар на востоке страны.
Обновлено в 19:19
Экономика

Эксперты прогнозируют рост экономики Крыма в 2020–2030 годах

«В ближайшие 10 лет ВРП Крыма будет ежегодно увеличиваться на 5–6%, правда, после 2030 года темпы экономического роста региона замедлятся до 2%, но на это уже будет влиять эффект высокой базы предыдущего десятилетия», — уточняется в тексте.
Обновлено в 19:54
Происшествия

Подтвердилась версия о самоубийстве вокалиста The Prodigy

Обновлено в 08:20
Происшествия

Прокурор запросил для Титиева четыре года колонии

Гособвинитель сегодня в ходе прений попросил суд признать главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и приговорить его к лишению свободы и штрафу.
Обновлено в 04:31
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