ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 74,9656 рубФинмаркет 07 февраля в 04:52

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 февраля, составляет 74,9656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,53 коп.

ЦБ РФ установил курс евро с 8 февраля в размере 74,9656 руб

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