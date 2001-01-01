Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 3 апреля в размере 73,3162 рубФинмаркет 02 апреля в 06:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 73,3162 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,05 коп.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ РФ предложил увеличить вдвое минимальный размер инвестиций при вложении в микрофинансовые организации
Агентство Москва02 апреля в 06:07
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Общество
В Кремле не поняли данные о нехватке у россиян денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил Росстат разъяснить информацию о том, что у трети россиян не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол
Сотрудничество с Hyundai не отразится на трансферной политике ЦСКА
На пресс-конференции президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что это партнерство никак не скажется на трансферной политике клуба.
Обновлено в 06:36
Политика
Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября
Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 04:15
Политика
Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса
Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года
Обновлено в 06:46
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Футбол
В матче Кубка России впервые применена система VAR
В первом полуфинальном матче Кубка России «Урал» – «Арсенал» впервые в нашей стране применена система VAR.
Обновлено вчера в 12:15
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Футбол
Бердыев: Встречу с «Арсеналом» пропустят двое игроков «Рубина»
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего матча против тульского «Арсенала».
Обновлено в 06:46
Культура
Законопроект о госзакупках в сфере культуры Госдума приняла в I чтении
Законопроект о смягчении системы госзакупок в сфере культуры Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 апреля.
Обновлено в 05:41
Футбол
Евгений Гинер: «ЦСКА за последние 18 лет всем все доказал»
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об использовании VAR в российском футболе, а также прокомментировал игру команды в нынешнем сезоне.
Обновлено в 07:08
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Авто
В марте российский авторынок показал рост
По итогам первого квартала 2019 года авторынок в РФ остался приблизительно на том же уровне, что и за аналогичный отрезок времени 2018 года, а именно 391650 реализованных новых машин, так сообщают данные АЕБ.
Обновлено в 06:57
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Лундквист похвалил российского конкурента
Шведский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнждерс» похвалил российского стража ворот команды Александра Георгиева, а также выразил сомнение, достоен ли он сам играть за команду.
Обновлено в 02:42
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin
В Грузию прибыли все приобретенные у США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, - сообщил сегодня в парламенте министр обороны Грузии Леван Изория.
Обновлено в 06:52
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02