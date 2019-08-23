Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 20,69 копейки - до 72,6243 рубля, курс доллара уменьшился на 1,5 копейки - до 65,6046 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 21 копейку

Хоккей Черчесов примерил на себя роль главного тренера «Спартака» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов примерил на себя роль наставника "Спартака".

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.

Армия и оружие Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Транспорт Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года.

Политика Лукашенко заявил, что Зеленский просил у Минска поддержки Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.

Политика The Guardian назвала Крым российским В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.

Футбол Чалов советовался с Головиным по поводу трансфера в Англию Нападающий ЦСКА Федор Чалов сообщил, что спрашивал совета по поводу переезда в иностранный чемпионат у бывшего партнера по армейской команде Александра Головина.

Армия и оружие Президент провел совещание с постоянными членами СБ Российский лидер Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами СБ, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на сайт Кремля.

Происшествия Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.

Авто Раскрыта стоимость седана Aurus Розничная стоимость Aurus Senat Sedan S600 стартует с 18 млн рублей.

Происшествия Найденная в нижегородском лесу девочка рассказала, как смогла выжить Найденная в Нижегородской области пятилетняя девочка, рассказала, как бродила три дня по лесу.

Происшествия Аварийно севший в поле А321 начали разрезать на части Специалисты в пятницу начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Футбол Олимпийский чемпион Алан Хугаев возглавил Минспорта Северной Осетии Борец греко-римского стиля Алан Хугаев назначен министром по физической культуре и спорту Северной Осетии, пишет 15-й регион со ссылкой на источник в администрации главы и правительства республики.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Шоу-бизнес После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.

Футбол Гилерме сообщил, с каким настроем «Локомотив» выйдет на матч против «Краснодара» Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара», также отметив, что московская команда пребывает в хорошем настроении перед встречей с «быками».

Технологии В России разработают сервис для создания голосовых помощников Новый сервис может снизить стоимость создания голосовых ассистентов и упростить процесс.

Общество Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Политика В США назвали условия возвращения России в G8 Представитель Белого дома назвал условия возвращения РФ в "большую восьмёрку".

Политика Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни» Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.