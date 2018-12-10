Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 75,7075 руб
ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 75,7075 рубФинмаркет03:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 75,7075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 37,02 коп.
Финмаркет03:59
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Финансы
Курс доллара к завершению торгов повысился до 66,47 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск поднялся на 0,12%, до 66,47 рубля, курс евро вырос на 0,05%, до 75,78 рубля.
Обновлено в 15:37
Финансы
Работа мобильного банка «ВТБ-Онлайн» восстановлена
Работа мобильного банка "ВТБ-Онлайн" восстановлена в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в понедельник вечером в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:43
Финансы
Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке в 2019 году
Уже в 2019 году в России ожидается рост ставок по ипотеке. В среднем за год этот показатель будет находиться на уровне 10-11%.
Обновлено в 14:48
Финансы
Материнская компания «Тинькофф банка» займет в четырех валютах
TCS Group Holding, материнская компания «Тинькофф банка», собирается разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial papers, ECP) сразу в четырех валютах – долларах США, евро, швейцарских франках и рублях.
Обновлено в 15:19
Финансы
Нацбанк Украины возобновил договор с ЦБ Китая о валютном свопе
Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.
Обновлено в 08:30
Финансы
ЦБ уточнил размеры «дыры» в капитале Уралтрансбанка
По данным ЦБ, активы кредитной организации составили 7,453 млрд рублей, а обязательства — 8,022 млрд рублей.
Обновлено в 05:36
Финансы
Росказна дала в репо двум банкам 400 млн р под 7,1375% на 7дн
Объем предложения был 200 миллиардов рублей, ставка отсечения составила 7,1250 процента, минимальная заявленная ставка была 7,1250, а максимальную заявили в 7,1500.
Обновлено в 10:15
Финансы
Исторический рекорд по долгам: россияне набрали максимум кредитов
За 10 месяцев с начала года банки выдали россиянам больше кредитов, чем годом ранее.
Обновлено в 10:24
Финансы
Обвал крипторынка продолжается: за неделю потеряли еще 21%
Обвал криптовалютного рынка начался с понедельника (3 декабря).
Обновлено в 04:51
Финансы
Рубль остается под внешним и внутренним давлением
Как и рынок акций, рубль на прошлой неделе слабо реагировал на внешний фон, оставаясь в границах довольно узкого диапазона 66-67 руб. за доллар.
Обновлено в 09:00
Финансы
Мосбиржа запустила торги первым валютным биржевым паевым инвестфондом
Управляющая компания (УК) "Альфа-Капитал" запустила на Московской бирже первый валютный биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) на акции глобальных технологических компаний, сообщила журналистам гендиректор УК Ирина Кривошеева.
Обновлено в 09:03
Финансы
Дивидендная доходность по акциям «Магнита» составляет 3,7%
Ранее "Магнит" ориентировался на выплату минимум 40% чистой прибыли.
Обновлено в 06:48
Финансы
Газпромбанк ввел новый сезонный вклад
Газпромбанк ввел сезонный вклад "Новогодний".
Обновлено в 08:57
Финансы
Шведский банк SEB прогнозирует укрепление доллара в 2019 году
Количество положительных для доллара факторов в 2019 году будет вытеснять количество негативных, что окажет поддержку американской валюте против других ее конкурентов из Большой десятки, прогнозирует стратег шведского банка SEB Ричард Фалькенхолл.
Обновлено 08 декабря в 09:12
Финансы
Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года
Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.
Обновлено вчера в 04:48