Финансы

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,8179 рубФинмаркет 01:19

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,44 коп.
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Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru06:21

Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 42

Банки.ру06:15

ЦБ РФ установил курс евро с 2 июля в размере 71,3962 руб

Финмаркет06:13

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 июля в размере 71.3962 руб. против 71.8179 руб. на 29 июня

АК&М06:37

Курсы валют ЦБ РФ на 29 июня: 63,0756 руб/доллар США и 71,8179 руб/евро

SIA.ru29 июня в 07:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Здоровье

Минздрав утвердил правила оказания паллиативной помощи

Минздрав совместно с Минтрудом подготовил и утвердил положение об организации паллиативной помощи, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Гаджеты

Xiaomi представит смартфон со 100-ватной зарядкой только в 2021 году

Xiaomi свою технологию Super Charge Turbo пока только презентовала, но до серийного производства смартфонов с поддержкой данной технологии дело пока не дошло.
Обновлено в 16:17
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze

Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.
Обновлено в 12:05
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Политика

В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов

Обновлено в 10:36
Хоккей

«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным

Обновлено в 13:13
Кино

«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат

Обновлено вчера в 18:42
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Теннис

Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне

Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 14:49
Экономика

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Авто

GAC GS8 сертифицирован для российского рынка

Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона

Обновлено в 14:43
Политика

Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Здоровье

77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Северной Осетии

Вопросов на повестке дня было много. Например, стало известно, что 77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник.
Обновлено в 13:43
Финансы

ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов

Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
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