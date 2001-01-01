Финансы
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,8179 рубФинмаркет 01:19
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:19, Вашингтон
Происшествия
Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено в 18:46
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Минздрав утвердил правила оказания паллиативной помощи
Минздрав совместно с Минтрудом подготовил и утвердил положение об организации паллиативной помощи, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Гаджеты
Xiaomi представит смартфон со 100-ватной зарядкой только в 2021 году
Xiaomi свою технологию Super Charge Turbo пока только презентовала, но до серийного производства смартфонов с поддержкой данной технологии дело пока не дошло.
Обновлено в 16:17
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Решение о платном въезде в центр Венеции было принято городскими властями в конце февраля.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за кораблями НАТО на учениях Sea Breeze
Силы Черноморского флота России контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze – 2019.
Обновлено в 12:05
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
Хоккей
«Рейнджерс» подтвердил подписание контракта с Панариным
Обновлено в 13:13
Кино
«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат
Обновлено вчера в 18:42
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Теннис
Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне
Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.
Обновлено в 14:49
Экономика
Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев
Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.
Обновлено в 17:00
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Авто
GAC GS8 сертифицирован для российского рынка
Обновлено в 08:06
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона
Обновлено в 14:43
Политика
Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.
Обновлено в 18:54
Здоровье
77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник Северной Осетии
Вопросов на повестке дня было много. Например, стало известно, что 77 миллионов рублей направят на оснащение детских поликлиник.
Обновлено в 13:43
Финансы
ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов
Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.
Обновлено в 08:54