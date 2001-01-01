Финансы
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,7067 рубФинмаркет 09 июля в 01:03
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Экономика
Промсвязьбанк и три НПФ достигли компромисса по выходу фондов из капитала банка
Промсвязьбанк (ПСБ) достиг компромисса по спору о незаконности выхода из его капитала после санации трех НПФ — «Будущее», «Сафмар» и «Доверие», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя банка.
Обновлено в 07:26
Общество
Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок
Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Крупный пожар произошёл на ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах на территории ТЭЦ «Северная» произошёл крупный пожар, ему присвоен третий номер сложности.
Обновлено в 05:56
Общество
Сотрудникам полиции могут повысить предельный возраст службы
Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел предложили увеличить для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующего состава.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пятилетний россиянин пропал в Польше
Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.
Обновлено в 07:28
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сел на астероид Рюгу
Японский космический зонд «Хаябуса-2» приземлился на поверхность астероида Рюгу.
Обновлено вчера в 23:48
Общество
На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер
Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Политика
Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 06:25
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Авто
В России появилась спортивная версия Jeep Grand Cherokee S-Limited
Американская компания Jeep начала продажи в России специальной версии внедорожника Grand Cherokee – S-Limited.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
Обновлено в 07:04
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь сезона 2019/20
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20. Об этом 11 июля сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 06:54
Авто
В России подорожали сразу 4 модели Kia
Обновлено в 00:46
Космос
Обнаружена пара сверхмассивных черных дыр на пути к столкновению
Обнаружение фона гравитационной волны поможет разрешить некоторые из самых больших неизвестных в астрономии, например, как часто галактики сливаются и сливаются ли пары сверхмассивных черных дыр вообще или застревают в почти бесконечном вальсе вокруг друг друга.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
В МИД России считают возмутительной акцию Британии в Ормузском проливе
Рябков заявил, что акция Великобритании в Ормузском проливе возмутительная и может осложнить ситуацию с мореходством.
Обновлено в 05:14
Происшествия
На ликвидацию последствий стихии в Сибири направят 2,3 млрд рублей
Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:57
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Общество
Названа безвредная доза шоколада
Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Лободу уличили в краже чужого обнаженного фото
Певица Светлана Лобода украла чужое фото, на котором изображена обнаженная блондинка, стоящая на голове.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Общество
В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06