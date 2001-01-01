Финансы

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 71,7067 рубФинмаркет 09 июля в 01:03

По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,74 коп.
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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 12 июля в размере 71.0073 руб. против 71.5631 руб. на 11 июля

АК&М06:09

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 июля в размере 62,9944 руб

Финмаркет06:02

Курсы валют ЦБ РФ на 9 июля: 63,7660 руб/доллар США и 71,4626 руб/евро

SIA.ru09 июля в 07:00
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Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной

Обновлено в 00:18
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Политика

Обруганный Зеленским чиновник передумал с ним судиться

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский грубо выгнал с совещания и назвал разбойником, посчитал конфликт с главой государства недоразумением и передумал обращаться в суд.
Обновлено в 07:01
Общество

УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми

Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Футбол

Клуб АПЛ сделал предложение сыну Хаджи. Его хочет купить «Спартак»

Обновлено в 06:05
Происшествия

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Футбол

«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20

Московский футбольный клуб «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский сделал Чернобыль открытой зоной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.
Обновлено вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой

Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Политика

Через пару недель Украина может существенно измениться

Замер киевской социологической группы «Рейтинг» выявил тех, за кого готовы проголосовать украинцы на внеочередных выборах в Раду 21 июля.
Обновлено в 06:25
Общество

Ученые обнаружили новый признак развития аутизма

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания установили у 70% детей с аутизмом атипичное пищевое поведение.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова предупредила об орудующих от ее имени мошенниках

В социальной сети Instagram Екатерина Стриженова предупредила своих подписчиков об орудующих от ее имени мошенниках.
Обновлено в 02:40
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Технологии

Более 450 000 паролей и e-mail пользователей Ozon утекли в интернет

Подробнее читайте в материале: Ozon уточнил число пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе Один из сайтов, собирающих утечки данных, на днях выложил базу, которая включает более 450000 адресов электронной почты и паролей пользователей интернет-магазина Ozon, обнаружил РБК, в распоряжении которого есть копия базы.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского

Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына

По подозрению в жестоком избиении задержан отец ребенка, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК.
Обновлено в 04:10
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Обновлено в 02:01
Футбол

Владимир Габулов уходит с поста министра спорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов ушел с поста министра спорта Северной Осетии. Он написал заявление об отставке.
Обновлено в 05:06
Футбол

«Реал» может продать Бэйла, Иско и Хамеса, чтобы купить Погба

«Реал» по-прежнему намерен приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, на которого также претендует «Ювентус».
Обновлено в 01:22
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Футбол

Косьельни отказался ехать с «Арсеналом» на предсезонный тур в США

В прошлом сезоне Косьельни провел 31 матч за "Арсенал" и забил три гола. 33-летний француз перешел в лондонский клуб в 2010-м из "Лорьяна".
Обновлено в 05:59
Происшествия

Летевший во Францию самолет вернулся в Петербург

Пассажирский самолет, выполнявший рейс в Париж, внезапно вернулся в аэропорт вылета — петербургский Пулково.
Обновлено в 06:45
Политика

Песков прокомментировал заявления о безопасности журналистов в России

Комментируя сообщения о потасовке в суде Реутова, где ОМОН якобы избил людей, которые пришли поддержать журналиста, активиста Евгения Куракина, Песков отметил, что ничего не слышал о происшествии и не располагает никакой информацией.
Обновлено в 05:11
Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Обновлено в 06:53
Футбол

Нападающий Прошляков сменил «Спартак» на «Ростов»

Обновлено в 04:34
Авто

«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata

Обновлено в 07:01
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