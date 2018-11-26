Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 66,78 руб
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 66,78 рубФинмаркет04:28
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 66,78 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,28 коп.
Финмаркет04:28
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Финансы
Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро
Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро.
Обновлено в 07:44
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 07:37
Финансы
Чистая прибыль «Металлоинвеста» по МСФО за 9 месяцев выросла на 14,3%
Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 14,3% и составила 1,245 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.
Обновлено в 07:21
Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2325,06 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,67% до 1091,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:48
Финансы
«Мечел» рефинансировал предэкспортный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая компания «Мечел» сообщила о рефинансировании предэкспортного кредита на $1 млрд, заявил генеральный директор компании Олег Коржов.
Обновлено в 06:03
Финансы
Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране
Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обновлено в 03:56
Финансы
TCS Group опубликовала сильные результаты
TCS Group опубликовала сильные результаты, на которых положительно сказались многочисленные небольшие улучшения по всем финансовым направлениями по сравнению с нашими ожиданиями, включая ЧПМ, отчисления в резервы, чистый комиссионный и непрофильный доход, а также операционные расходы.
Обновлено в 03:33
Финансы
Костин призвал россиян мыслить в национальной валюте
Костин напомнил, что сейчас ставки по валютным вкладам в банках растут.
Обновлено в 05:06
Финансы
Экономист дал прогноз поведения рубля в 2019 году
Россиянам не стоит ожидать сильного укрепления национальной валюты в 2019 году.
Обновлено в 07:43
Финансы
МВФ перечислит Аргентине второй транш размером $7,6 млрд
26 ноября 2018 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) и Аргентина достигли соглашения, которое позволит стране получить второй транш в размере $7,6 млрд в рамках программы кредитования.
Обновлено в 03:47
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 05:09
Финансы
Государственный долг Украины снизился за октябрь на $350 млн
Сегодня, 27 ноября 2018 года, Министерство финансов Украины сообщило, что за октябрь текущего года общий государственный долг страны сократился на 0,5% или на $350 млн и составил $74,32 млрд на 1 ноября.
Обновлено в 05:46
Финансы
Емельянов: излишним бдением банки отваживают клиентов
Банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг.
Обновлено в 02:43
Финансы
Манат продолжает укрепляться к евро и рублю
Согласно официальному курсу Центрального банка АР, во вторник, 27 ноября доллар оценивается в 1,7 маната, евро котируется за 1,9273 маната, рубль - 0,0254 маната.
Обновлено в 05:56
Финансы
Минфин предупредил о замедлении темпов роста ВВП РФ в I полугодии 2019 г
Темпы роста ВВП РФ в первом полугодии, скорее всего, замедлятся, в том числе из-за отставания мер бюджетной политики по реализации программ развития, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Обновлено в 04:38