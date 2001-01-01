Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 62,8286 рубФинмаркет 06:41

По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,65 коп.
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Курсы валют ЦБ РФ на 18 июля: 62,8286 руб/доллар США и 70,6068 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 62,8286 руб

Финмаркет06:41

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 19 июля в размере 70.6068 руб. против 70.5552 руб. на 18 июля

АК&М06:33
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:52, Ашберн
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В России заявили о готовности поставить Турции Су-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
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Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области

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Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек

В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
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Список смартфонов Honor, которые получат обновление до Android 10 Q

Ранее компания Huawei опубликовала список смартфонов, которые получат обновление Android 10 Q. Также в нем присутствовали несколько моделей смартфонов Honor.
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Иран задержал танкер с контрабандной нефтью

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Росстат обсудит с экспертами методологию расчета индекса промпроизводства

Росстат обсудит с экспертами методологию расчета индекса промышленного производства, сообщили в пресс-службе статистического ведомства.
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В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским

В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется.
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Происшествия

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Экономика

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Обновлено в 07:25
Космос

Навигационная система Galileo возобновила работу

Европейская спутниковая навигационная система Galileo восстановила базовые сервисы, об этом сообщает оператор системы Европейский сервисный центр Galileo.
Обновлено в 06:17
Авто

Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4

В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
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Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
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CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Госдума приняла законы о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
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Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»

Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
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Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Происшествия

У пермского музея похитили «красных человечков»

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Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии

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Появилось видео смертельной аварии на Московской

В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
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Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
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Футбол

«Атлетико» купил Эрмосо у «Эспаньола»

Защитник "Эспаньола" Марио Эрмосо перешёл в состав мадридского "Атлетико", сообщают сайты испанских команд.
Обновлено в 08:34
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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 12:05
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Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Авто

Lada Vesta разочаровала финского производителя Nokian

Практически четыре года назад финская фирма Nokian купила несколько российских седанов Lada Vesta.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли

Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
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Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
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