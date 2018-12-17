Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 декабря в размере 66,6208 руб
Финмаркет
вчера в 05:23

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 66,6208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,71 коп.
Финмаркетвчера в 05:23

Подробнее о событии

Эксперт назвал курс доллара на декабрь

ТВ Центр01:17

Центробанк установил курс доллара и евро на 18 декабря

Телеканал 360°вчера в 08:08

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро чуть потерял

Росбалтвчера в 06:42

Официальный курс евро на вторник снизился до 75,38 рубля

РИА Новостивчера в 05:57

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18 декабря

Интерфаксвчера в 05:30

Официальные курсы ЦБ России на 15–17.12.2018

Коммерсантъ16 декабря в 16:51

Прогноз по курсу рубля после решения ЦБ дал эксперт

Приморье2414 декабря в 23:12
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Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 ноября

Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 ноября - данные торгов.
Обновлено в 02:35
Финансы

Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России

Объем перечислений с карты на карту вырос вдвое в России, а средняя сумма перевода сократилась на 12% — до 8208 рублей, рассказали «Известиям» в банках из топ-30.
Обновлено вчера в 17:51
Финансы

Трамп вновь призвал ФРС не повышать базовую учетную ставку

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь призвал Федеральную резервную систему (ФРС) США не повышать базовую учетную ставку, что может вызвать замедление экономического роста в стране.
Обновлено вчера в 09:46
Финансы

Орешкин оценил влияние повышения ставки ЦБ на ВВП в 2019 году

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в ведомстве не ожидают более сильного замедления роста ВВП страны в 2019 году в связи с повышением ключевой ставки до 7,75%.
Обновлено в 00:44
Финансы

МВФ обсудит новый кредит для Украины

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении нового кредита после 10 декабря еще 29 ноября по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы

Украина пустит на погашение госдолга почти треть бюджета на 2019 год

Заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов заявил, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов уйдет почти треть бюджета на 2019 год.
Обновлено вчера в 08:31
Финансы

Как ужесточат сбор налогов в 2019 году

В общем, отправил главу кабмина за МКАД и дальше – посмотреть, растет ли в реальности налоговая нагрузка на российских граждан в регионах по отдельным отраслям или все это г-ну Шмакову во сне привиделось.
Обновлено 16 декабря в 19:27
Финансы

Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня ниже 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,35—66,85 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено вчера в 02:24
Финансы

Банк «ДОМ.РФ» предлагает новый вклад «Ипотечный»

Банк «ДОМ.РФ» запустил новый вклад «Ипотечный».
Обновлено вчера в 11:51
Финансы

Банк России открыл монетную площадку в Омске

Первая монетная площадка была открыта 15 ноября в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 23:24
Финансы

Срок кредита на санацию Крайинвестбанка вырос на пять лет

17 декабря 2018 года стало известно о пролонгации на пять лет кредита, выделенного ПАО «РНКБ» на санацию АО «Крайинвестбанк».
Обновлено в 02:40
Финансы

Результаты банка Rietumu за III квартал демонстрируют стабильность

Все основные финансовые показатели работы латвийского банка Rietumu и концерна Rietumu в III квартале 2018 года демонстрируют стабильность и создают прочную базу для качественного обслуживания и финансирования бизнеса.
Обновлено вчера в 08:15
Финансы

Президент Литвы подписала бюджет Sodra на 2019 год

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала бюджет Фонда социального страхования (Sodra) на 2019 год, сообщает пресс-служба президентского дворцы.
Обновлено в 00:40
Финансы

Новикомбанк предлагает дебетовую карту «Всегда в плюсе»

Новикомбанк предлагает новую дебетовую карту с повышенным начислением процентов на остаток — «Всегда в плюсе».
Обновлено вчера в 08:24
Финансы

Долги по кредитам на высшее образование в США выросли до нового рекорда

Объем непогашенной задолженности в США по кредитам на высшее образование в ноябре 2018 г. достиг отметки $1,465 трлн.
Обновлено вчера в 14:56
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