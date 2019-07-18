Финансы

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 62,8129 рубФинмаркет 16 июля в 05:47

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По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,51 коп.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Ашберн
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