Финансы
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 июля в размере 62,8129 рубФинмаркет 16 июля в 05:47
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика
Отклонена первая жалоба на отказ в регистрации кандидата в Мосгордуму
Мосгоризбирком в четверг отклонил первую жалобу на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса" Жалобу подала Ирина Собянина - директор образовательного центра "Гуманитарный центр Ирины Собяниной".
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Политика
Путин считает реализуемыми договорённости Медведева с Медведчуком
Президент России Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договорённости премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:06
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике 23-летняя Маргарита Мамун впервые станет мамой.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Экономика
Россия рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток — 2» осенью
Россия рассчитывает на согласие Дании на заявку по «Северному потоку — 2» примерно в октябре, заявил представитель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 09:50
Музыка
Новый альбом Эда Ширана установил стриминговый рекорд
Обновлено в 09:44
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Спорт
Федерация волейбола Польши требует наказать Спиридонова за оскорбление
«В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в «Твиттере» Яцек Каспржик – президент Федерации волейбола Польши – обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку», – говорится в сообщении федерации в «Твиттере».
Обновлено в 07:02
Футбол
Де Лигт стал игроком «Ювентуса» за €75 млн
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Евгений Макаров, отбывавший срок в ярославской колонии №1 и получивший известность благодаря "Новой газете". опубликовавшей видео с пытками, которые применяли в отношении его сотрудники колонии, арестован.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин подписал закон о размере призового фонда лотереи
Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения.
Обновлено в 10:04
Транспорт
Западный объезд Сергиева Посада достроят к ноябрю
Обновлено в 08:10
Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48
Политика
Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве
Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.
Обновлено в 07:26