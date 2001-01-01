Финансы

ЦБ РФ установил курс евро с 18 июля в размере 70,5552 рубФинмаркет вчера в 06:13

По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,19 коп.
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ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 70,6068 руб

Финмаркет06:41

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 18 июля в размере 70.5552 руб. против 70.6771 руб. на 17 июля

АК&Мвчера в 06:29

Курсы валют ЦБ РФ на 16 июля: 62,8129 руб/доллар США и 70,6771 руб/евро

SIA.ru16 июля в 07:00
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Происшествия

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

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Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область

Обновлено в 08:14
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Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос

Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
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Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы

"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
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Экономика

ФЦП развития Крыма и Севастополя увеличили почти до триллиона

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Происшествия

Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек

Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта важно поддерживать прагматичный и основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Госдума приняла законы о шпионских устройствах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Футбол

Об избиениях в колонии Мамаева и Кокорина рассказал экс-заключенный

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Армия и оружие

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Общество

Россиянам показали образец российского электронного паспорта

Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 01:14
Авто

Для замены ШРУСа АвтоВАЗ отзывает Lada Granta

АвтоВАЗ отзывает 93 автомобиля Lada Granta, которые были отгружены с завода в конце июня и начале июля 2019 года.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине

Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Транспорт

На Крымском мосту завершена укладка рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе

В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол

Агент Шюррле: Общаемся с некоторыми российскими клубами

Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел рассказал об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.
Обновлено в 09:30
Кино

В HBO заявили о перезапуске сериала «Сплетница»

Как сообщает TVline, новые эпизоды сериала будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max.
Обновлено в 04:59
Политика

Лукашенко предложил Путину снять все спорные вопросы к декабрю

Обновлено в 07:46
Политика

Госдума РФ приняла законопроект о снижении НДС на фрукты и ягоды

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС до 10% на фрукты и ягоды российского происхождения.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Боевые корабли Северного флота вошли в акваторию Невы

В состав эскадры, прибывшей в Финский залив вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и противолодочный корабль «Североморск».
Обновлено в 00:59
Политика

Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Женщину задержали за покупку ребенку лекарства

На почте в Москве при попытке взять посылку с лекарством для неизлечимо больного сына была задержана москвичка, Елена Боголюбова.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика

Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России

Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Политика

Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
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