Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 18 июля в размере 70,5552 рубФинмаркет вчера в 06:13
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Политика
Путин в пятницу снова приедет в Иркутскую область
Обновлено в 08:14
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Политика
Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы
"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Политика
Глава МИД Венгрии заявил о необходимости поддержки диалога с Россией
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Будапешта важно поддерживать прагматичный и основанный на взаимном доверии и уважении диалог с Москвой.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Общество
Россиянам показали образец российского электронного паспорта
Вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России.
Обновлено в 01:14
Авто
Для замены ШРУСа АвтоВАЗ отзывает Lada Granta
АвтоВАЗ отзывает 93 автомобиля Lada Granta, которые были отгружены с завода в конце июня и начале июля 2019 года.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
Агент Шюррле: Общаемся с некоторыми российскими клубами
Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел рассказал об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.
Обновлено в 09:30
Кино
В HBO заявили о перезапуске сериала «Сплетница»
Как сообщает TVline, новые эпизоды сериала будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max.
Обновлено в 04:59
Политика
Госдума РФ приняла законопроект о снижении НДС на фрукты и ягоды
Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС до 10% на фрукты и ягоды российского происхождения.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в акваторию Невы
В состав эскадры, прибывшей в Финский залив вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов», атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск» и противолодочный корабль «Североморск».
Обновлено в 00:59
Политика
Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Женщину задержали за покупку ребенку лекарства
На почте в Москве при попытке взять посылку с лекарством для неизлечимо больного сына была задержана москвичка, Елена Боголюбова.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Дедушка в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его
В китайском городе Пекин мужчина угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Об этом сообщает новостной портал AsiaOne.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Политика
Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30