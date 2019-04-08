Финансы

Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:36

Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Официальные курсы евро и доллара на вторник снизились

Газета.Ru06:38

Центробанк РФ установил курсы доллара и евро на 6 апреля

Аргументы и Факты05 апреля в 08:57

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 9 апреля

Интерфакс05:46

Курс доллара на Мосбирже вырос на 6 копеек

Известия04:00

Официальный курс доллара США снизился на 5 коп., евро — на 7 коп

Urbc.Ru05:53

ЦБ РФ установил курс евро с 9 апреля в размере 73,3617 руб

Финмаркет05:41

Официальный курс евро снизился до 73,36 рубля

РИА Новости06:12
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество

Мизулина попросит признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО

Член Совета Федерации Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с целью признать фейковой новость о том, что она просила запретить занятий йогой в СИЗО.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

В Алабине проходит репетиция парада в честь Дня Победы

В подмосковном Алабине началась репетиция парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 03:20
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра

Обновлено в 05:23
Общество

Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Барселона» огласила заявку на первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «МЮ»

"Барселона" в своем Твиттере опубликовала список из 22 футболистов, которые отправятся на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 08:11
Авто

Назвали 5 бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России

Портал «РГ» составил пятёрку бюджетных представителей SUV-сегмента, которых явно не хватает в России для полного разнообразия в классе кроссоверов.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети

Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Политика

Штаб Зеленского запросил охрану в МВД

Штаб шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, обратился в МВД страны с просьбой обеспечить кандидата охраной, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Кети Топурия снова встречается с Гуфом

Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Энергетика

Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин

Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:33
Экономика

Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна

Субсидии предусмотрены для отгрузок на станциях Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей с пунктами доставки в конкретных регионах других федеральных округов.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Обновлено в 09:37
Политика

Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Футбол

Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»

Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Футбол

Игуаин: «Хочу остаться в „Челси“»

Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил о своём желании остаться в команде.
Обновлено в 10:23
Культура

Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав

Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Спорт

Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований

Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
Обновлено в 07:50
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Кино

Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 09:00
Наука

Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле

Группа исследователей из Великобритании и Германии проанализировала 31 исследование о воздействии сахара на человеческий организм и опровергла бытующее мнение, что употребление сахара делает человека энергичнее.
Обновлено 06 апреля в 12:26
Авто

Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России

Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
Обновлено в 05:33
Кино

Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Политика

Путин рассказал, что обсуждал с Эрдоганом с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым они общались не только в узком составе, но и с глазу на глаз, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:03
Футбол

The Pango рассталась с Zayac и Ceyler

Бакыт Zayac Эмилжанов и Александр Ceyler Попов покинули The Pango. Вскоре в клубе расскажут, кто заменит игроков в будущем.
Обновлено в 09:11
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