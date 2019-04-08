Финансы
Банк России незначительно понизил официальные курсы доллара и евроРосбалт 06:36
Центробанк РФ понизил с 9 апреля официальный курс доллара США почти на 6 копеек до 65,3498 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 8 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,3617 рубля.
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Происшествия
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Общество
Мизулина попросит признать фейком новость о запрете йоги в СИЗО
Член Совета Федерации Елена Мизулина обратится в Роскомнадзор с целью признать фейковой новость о том, что она просила запретить занятий йогой в СИЗО.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
В Алабине проходит репетиция парада в честь Дня Победы
В подмосковном Алабине началась репетиция парада в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 03:20
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки плавленого сыра
Обновлено в 05:23
Общество
Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами
Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Барселона» огласила заявку на первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «МЮ»
"Барселона" в своем Твиттере опубликовала список из 22 футболистов, которые отправятся на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 08:11
Авто
Назвали 5 бюджетных кроссоверов, которых не хватает в России
Портал «РГ» составил пятёрку бюджетных представителей SUV-сегмента, которых явно не хватает в России для полного разнообразия в классе кроссоверов.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Власти помогут семье петербурженки, погибшей при аварии на теплосети
Власти Санкт-Петербурга помогут семье пенсионерки, которая погибла у себя дома из-за прорыва трубы с горячей водой.
Обновлено в 09:59
Политика
Штаб Зеленского запросил охрану в МВД
Штаб шоумена Владимира Зеленского, который лидирует в президентской гонке на Украине, обратился в МВД страны с просьбой обеспечить кандидата охраной, сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Кети Топурия снова встречается с Гуфом
Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин
Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
Обновлено в 11:33
Экономика
Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зерна
Субсидии предусмотрены для отгрузок на станциях Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей с пунктами доставки в конкретных регионах других федеральных округов.
Обновлено в 08:07
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что действующий украинский лидер Пётр Порошенко станет победителем выборов главы государства на Украине.
Обновлено в 07:31
Футбол
Жена Мамаева: «„Краснодар“ не может разорвать контракт с Пашей»
Футбольный клуб "Краснодар" не может разорвать трудовое соглашение с одиозным полузащитником Павлом Мамаевым, который в данный момент находится в московском СИЗО, - такое мнение высказала жена футболиста Алана.
Обновлено в 11:44
Футбол
Игуаин: «Хочу остаться в „Челси“»
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин заявил о своём желании остаться в команде.
Обновлено в 10:23
Культура
Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста
Мосгорсуд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Петербурге суд не стал лишать мать-инвалида родительских прав
Выборгский районный суд в понедельник не удовлетворил иск органов опеки о лишении родительских прав жительницы Санкт-Петербурга, инвалида по слуху, которую разлучили с двумя маленькими детьми, а затем передали их из соцучреждений под опеку бабушке, сообщила Мария Эрмель, президент ассоциации "Ребенок дома", оказывающей женщине юридическую поддержку.
Обновлено в 10:20
Спорт
Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований
Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
Обновлено в 07:50
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко
Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Наука
Учёные рассказали, как сахар влияет на настроение на самом деле
Группа исследователей из Великобритании и Германии проанализировала 31 исследование о воздействии сахара на человеческий организм и опровергла бытующее мнение, что употребление сахара делает человека энергичнее.
Обновлено 06 апреля в 12:26
Авто
Дизельный седан Audi A8 пополнил модельный ряд в России
Номинальный расход топлива у дизельной версии равен 6,6 л/100 км, а ускорение с нуля до ста занимает у неё 6,5 с. Новое поколение седана Audi A8 начало свою карьеру в России в прошлом году с бензиновых модификаций («шестёрка» 3.0 и «восьмёрка» 4.0).
Обновлено в 05:33
Кино
Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 09:13
Спорт
Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг
Дисциплинарная комиссия Международного союза конькобежцев (ISU) дисквалифицировала российскую фигуристку Анастасию Шакун на один год, передает "РИА Новости".
Обновлено в 08:23
Политика
Путин рассказал, что обсуждал с Эрдоганом с глазу на глаз
Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым они общались не только в узком составе, но и с глазу на глаз, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:03
Футбол
The Pango рассталась с Zayac и Ceyler
Бакыт Zayac Эмилжанов и Александр Ceyler Попов покинули The Pango. Вскоре в клубе расскажут, кто заменит игроков в будущем.
Обновлено в 09:11