Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования акциями ряда компанийПРАЙМ 03:01

Банк России установил факты биржевого манипулирования акциями ряда компаний в прошлые годы, в результате которых группа лиц заработала более 120 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе регулятора.
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ЦБ обнаружил в Челябинске группу манипуляторов ценными бумагами

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Банки.ру03:12
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В преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира 2019 года Россия - США тренерский штаб сборной России определился с вратарём, который будет защищать последний рубеж красной машины.
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В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал

Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
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Обновлено в 09:23
Происшествия

Женщина-убийца бежала через окно по простыням и разбилась насмерть

Предварительно установлено, что дама убила хозяина квартиры, решила скрыться с места преступления, спустившись из окна по связанным простыням, но сорвалась, упала вниз и разбилась насмерть.
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На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины завела дело против Петра Порошенко и проверит законность его действий при распределении должностей в "Центрэнерго", сообщило ведомство на своей странице в Facebook.
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Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
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Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин

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Обновлено вчера в 18:53
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На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2

В Ставропольском крае во время взлета загорелся самолет Ан-2, который направлялся на сельскохозяйственные работы.
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Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

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МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

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Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
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Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
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Новая Opel Corsa не дождалась премьеры

Премьера шестого поколения хэтчбека Opel Corsa состоится в ближайшее время, не далее как вчера, компания отчиталась о заключительных тестах и готовности презентовать новинку.
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Эксперты назвали продукты, портящие зрение

Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
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Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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