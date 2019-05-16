ЦБ РФ снизил на 16 мая курс доллара до 64,85 рубляТАСС 15 мая в 05:54

Банк России установил на 16 мая официальный курс доллара на уровне 64,8489 рубля, что на 45,12 копейки ниже предыдущего показателя.

ЦБ РФ снизил на 16 мая курс доллара до 64,85 рубля

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