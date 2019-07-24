Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых

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