Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовыхИнтерфакс 06:52

Напомним, что Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых 14 июня текущего года.
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Deita.ru23 июля в 20:00
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Лавров предостерег США от размещения оружия в космосе

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Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.
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Госдума подтвердила контакты с партией Зеленского

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий подтвердил, что парламентарии контактируют с украинской партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
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Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Рост ВВП США во II квартале 2019 г. замедлился до 2,1%, но превысил прогнозы экспертов, свидетельствуют данные Бюро экономического анализа министерства торговли США.
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