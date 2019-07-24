Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%Интерфакс 06:37
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
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«Реал» осуществил шестой летний трансфер
Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
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Артистка откровенно рассказала ведущей и зрителям о личной жизни.
Обновлено в 03:09
Общество
Россияне оценили качество услуг ЖКХ
15% респондентов сказали, что у них не лучшее отношение к работе системы ЖКХ, а ещё 4% и вовсе поставили коммунальным службам самую плохую оценку.
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Общество
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Власти Польши пригласят Владимира Путина на 75-летнюю годовщину освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
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