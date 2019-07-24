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Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

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Политика Минобороны РФ опровергло задержание Румынией судна с военной техникой Российские военные не направляли в Сербию никаких бронетранспортеров. Информацию румынских властей опровергли в министерстве обороны России.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

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