Финансы

ЦБ РФ слегка повысил официальный курс доллара и опустил евроРосбалт 06 февраля в 06:30

Банк России повысил с 7 февраля официальный курс доллара США почти на 10 копеек до 65,6686 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла 14 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 74,7703 рубля.
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Стал известен официальный курс валют на выходные

Телеканал 360°вчера в 06:59

ЦБ РФ определился с курсами доллара и евро на выходные

Росбалтвчера в 06:30

Курс доллара на сегодня 5 февраля 2019: курса ЦБ доллара и евро на сегодня

В городе R06 февраля в 11:19

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 9 февраля

Интерфаксвчера в 04:37

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 74,9 рубля

РИА Новостивчера в 05:04

Банк России повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ruвчера в 04:56

ЦБ повысил на 9-11 февраля курс доллара до 66,06 рубля

ТАССвчера в 04:41
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Политика

Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО

Обновлено в 02:23
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Шведский истребитель Saab Gripen E способен уничтожить российские самолеты серии Су.
Обновлено в 00:03
Происшествия

Число пострадавших после конфликта в самарской колонии выросло до 17

Обновлено в 02:10
Происшествия

Самолет снесло ветром во время посадки в Великобритании

Отмечается, что пилотам почти удалось посадить самолет, но сильный ветер не позволил завершить маневр и лайнеру пришлось делать круг, чтобы вновь пойти на посадку.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Как выглядит рекламная кампания Reebok в России: "Пересядь на мужское лицо". pic.twitter.com / vdtzJ6c1Hp — дейенерис татариен (@ brave __ pancake) 7 февраля 2019 г. Борьба со стереотипами в таком виде категорически не понравилась аудитории, в результате чего под публикацию посыпались возмущенные комментарии.
Обновлено вчера в 03:17
Авто

Названы Топ-5 сомнительных «помощников» для русского водителя

Эксперты издания «Тарантас» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Общество

Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети

Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
Авто

Начато строительство азербайджано-российского автомобильного завода

Строительство совместного азербайджано-российского завода по производству легковых и грузовых автомобилей начато 9 февраля в Азербайджане, передает ТАСС.
Обновлено в 04:45
Авто

Названы Топ-5 самых удобных моделей российского рынка

4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Общество

Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете

Обновлено вчера в 15:27
Общество

Степной суслик помог археологам найти древний клад

Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.
Обновлено 07 февраля в 13:56
Авто

Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала

«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Общество

Во Франции в эту субботу «желтые жилеты» проведут 13-й день протестов

Движение "желтых жилетов" намеревается в эту субботу провести очередной, 13-й по счету, день протестных акций.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту

В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи

Обновлено в 04:59
Авто

Renault Duster нового поколения станет пикапом

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Космос

Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году

В 2032-м планируется доставить на спутник Земли луномобиль (тяжелый луноход с возможностью передвижения космонавтов), а также вторую экспедицию, которая займется "апробированием средств передвижения по поверхности".
Обновлено вчера в 23:29
Музыка

Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидении-2019»

Российский исполнитель Сергей Лазарев, который на песенном конкурсе «Евровидение-2019» будет представлять нашу страну, заявил, что сделает всё, что в его силах, чтобы выступить в Тель-Авиве достойно.
Обновлено в 05:19
Авто

Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Космос

«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна

Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Путешествия

Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве

Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Общество

Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП

Режим чрезвычайной ситуации ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 04:46
Спорт

Огласили состав на мужскую эстафету по биатлону на КМ

Тренерский штаб сборной России огласил имена биатлонистов, которые выступят в мужской эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия

Кража спирта из перевернувшейся в Казахстане цистерны попала на видео

Обновлено в 05:12
Общество

Дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию ЕСПЧ

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков заявил о том, что дело о блокировке Telegram переходит в юрисдикцию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) из-за того, что все стадии защиты мессенджера в российских судах уже пройдены.
Обновлено в 02:58
Политика

Die Welt: дипломатов в Брюсселе предупредили о российских шпионах

Структуры внутренней безопасности Европейской службы внешних связей (ЕСВС) предупредили работающих в Брюсселе европейских дипломатов о том, что в бельгийской столице орудуют сотни китайских и российских шпионов.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Обновлено вчера в 14:15
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