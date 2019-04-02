Экономика

ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости 05:59

Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
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В ЦБ прокомментировали рост ипотечных ставок

РЕН ТВ05:48

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Московский Комсомолец06:12

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Вести.Ru06:30

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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