Экономика
ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости 05:59
Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
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Политика
В Кремле отреагировали на данные о кредите на $600 млн для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал комментарий после появления данных о том, что российская сторона предоставит Белоруссии кредит в размере $600 млн, предназначенный для погашения текущей задолженности перед Москвой.
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Рапота оценил перспективы создания единой валюты России и Белоруссии
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота рассказал о полном взаимопонимании военных двух стран.
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Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Технологии
Депутаты решили защитить Рунет отечественным шифрованием
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Обновлено в 04:06
Политика
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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
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Причиной появления метана на Марсе может оказаться вечная мерзлота
"Красной планетой" Марс называют из-за красноватого оттенка его поверхности.
Обновлено в 06:23
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий порядок захода туристических судов в порты регионов, входящих в Арктическую зону и порты Дальнего Востока, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 04:27
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» в Израиле за $1 миллион
На «Евровидении-2019» в Израиле выступит певица Мадонна. За свое выступление на конкурсе она получит гонорар в один миллион долларов.
Обновлено в 02:45
Политика
«Аномалия»: Порошенко манипулировал с голосами в Донбассе
«Страна.ua» объясняет «успех» Порошенко в Донбассе «по сути введенным» там военным положением и, как следствие, властвованием там подконтрольной президенту армии, а также манипуляциями «мертвыми душами» из неподконтрольных Украине территорий.
Обновлено в 04:52
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Общество
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
Большинство картелей в России связано со сферами строительства — 29% и здравоохранения — 16%, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в программе «Эфир».
Обновлено в 06:15
Политика
Во второй тур выборов на Украине прошли Зеленский и Порошенко
Напомним, второй тур выборов пройдет 21 апреля.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Авто
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России
За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Политика
Верховный суд Венесуэлы попросил лишить Гуайдо неприкосновенности
Причиной стало то, что ранее лидер оппозиции нарушил запрет и выехал за пределы страны Верховный суд Венесуэлы обратился к Конституционной ассамблее страны и потребовал лишить депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на севере Москвы, открытое горение ликвидировано.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Общество
Саркофаг с мумиями обнаружили в Египте
Саркофаг эпохи Птолемеев, в котором находилась две мумии, обнаружен в ходе раскопок в Египте.
Обновлено в 05:16
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29