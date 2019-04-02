Экономика
ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости вчера в 05:59
Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
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Набиуллина заявила о реалистичности снижения ставок по ипотеке до 8%
Московский Комсомолецвчера в 06:12
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 03:55, Ашберн
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Обновлено вчера в 14:20
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