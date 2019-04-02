ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости вчера в 05:59

Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.

ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%

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