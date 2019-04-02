Экономика
ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости 05:59
Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
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Экономика
Матвиенко предложила запретить выдавать микрокредиты под залог жилья
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что микрокредиты не нужно выдавать под залог жилья.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В КБР экс-начальник СИЗО попытался изнасиловать подчиненную
Экс-начальник СИЗО понимал, что сотрудница осталась в помещении одна. Он ударил ее по спине, затолкал в кабинет и попытался изнасиловать.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге
Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:22
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку
Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках
Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.
Обновлено в 09:24
Кино
Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице
Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.
Обновлено в 05:26
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
США отменили поставки Турции по F-35 из-за российских С-400
Источники проинформировали о том, что американская сторона приостановила связанные с F-35 поставки в Турцию из-за решения приобрести российские ПВО С-400.
Обновлено вчера в 15:00
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Музыка
Ариана Гранде и Виктория Моне выпустили клип «Monopoly»
Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Здоровье
В Уфе откроется выставка прозрачных скульптур
Выставка «Болезнь молодых, или жизнь с болью» откроется на территории аллеи современной городской скульптуры «ArtTerria».
Обновлено в 08:00
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Финансы
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Общество
В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году
Население Земли к 2050 году вырастет до 9,7 млрд человек, следует из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, опубликованного (*pdf) на сайте организации.
Обновлено в 08:03
Общество
Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.
Обновлено в 06:53
Общество
Криминальный авторитет «Таро» досрочно выйдет на свободу
Криминальный авторитет Тариэл Мулухов (Ониани), известный как "Таро", освободится из колонии через неделю, после этого его сразу вышлют из России, следует из документов Соль-Илецкого суда Оренбургской области.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие
Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.
Обновлено в 06:16
Общество
Петербург может остаться в этом году без новых почетных граждан
На звание почетного гражданина Петербурга претендуют певица Эдита Пьеха, выдвинутая Союзом концертных деятелей, режиссер Александр Сокуров, чью кандидатуру выдвинула "Ночлежка", и ректор Европейского университета Борис Фирсов, которого поддержала организация социологов "Спас".
Обновлено в 08:59
Здоровье
Минздрав сообщил, что вакцинация не может быть причиной аутизма
Представители министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что вакцинация не может стать причиной того, что ребенок будет страдать от аутизма.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
В НАСА прокомментировали испытания Индией противоспутникового оружия
Испытание Индией противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемой программой, создает потенциальный риск для МКС, заявил в понедельник глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено вчера в 14:56
Космос
Роскосмос примет решение о прекращении работы телескопа «Спектр-Р»
Попытки связи с космическим аппаратом будут осуществляться до мая-июня Госкопорация "Роскосмос" в мае-июне примет решение насчет работы космического телескопа "Спектр-Р".
Обновлено в 09:14
Происшествия
СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено в 03:58
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51