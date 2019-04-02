Экономика
ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости 05:59
Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
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Происшествия
Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку
Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД.
Обновлено в 07:26
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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Кино
Семья Началовой не одобрила художественный фильм о певице
Семья российской певицы и актрисы Юлии Началовой, скончавшейся 16 марта в возрасте 38 лет, не выходя из комы, без восторга отнеслась к идее снять о покойной художественный биографический фильм.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Сбивший полицейского на ТТК мужчина употреблял наркотики
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Происшествия
В Петербурге прогремел взрыв в здании военной академии
Обновлено в 07:27
Спорт
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку расстоянием на десять километров свободным стилем на российском чемпионате по лыжам, который проходит в эти дни на территории Архангельской области.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Экономика
Алексей Мордашов закупается в «Ленте»
«Севергрупп» заплатит за 41,9% сети $729 млн Крупнейшие акционеры третьей по выручке розничной сети «Лента» TPG Group и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о продаже своих пакетов «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Сотрудников больницы наказали за хранение детского питания в морге
Шесть работников городской больницы Югорска были наказаны в дисциплинарном порядке за просроченное детское питание, которое хранилось в морге.
Обновлено в 03:18
Общество
Ольга Глацких получила должность замдиректора ДИВС
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Москве серийный убийца приговорен к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиер Матякубов признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:40
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли
Рост замедлился уже в 2018 году: хотя ВТО прогнозировала, что объем мировой торговли увеличится на 3,9%, фактически он вырос лишь на 3%. Основная причина более медленного роста по сравнению с прогнозом — ухудшение ситуации в четвертом квартале, когда объем мировой торговли снизился на 0,3%. Как раз в конце третьего квартала США объявили о введении новых пошлин против Китая.
Обновлено в 07:51
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
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Авто
Дизельный Volkswagen Tiguan вернулся в Россию
Обновлено в 06:05
Политика
Муж перекрывавшей МКАД для клипа певицы ушел из «Единой России»
В октябре 2018 года начинающая певица Yaxana (Оксана Яковлева), жена муниципального депутата Яковлева, перекрыла две полосы на МКАД, чтобы снять музыкальный клип.
Обновлено в 05:17
Политика
Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра
Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.
Обновлено в 04:45
Футбол
Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято решение, что матч за Олимп-Суперкубок России пройдет 6 июля, информирует официальный Твиттер организации.
Обновлено в 07:25
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом
Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В КБР начальника СИЗО обвинили в попытке изнасилования сотрудницы
Мужчину обвиняют сразу по двум статьям: покушение на изнасилование и превышение должностных полномочий.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Кабаном называла Жанну Фриске ее подруга Ольга Орлова
Орлова и Фриске были вместе и во время работы, и в свободное от нее время, а также придумали друг другу забавные клички: Фриске называла свою подругу Орлом, а та звала ее Дольче Кабаной или Кабаном, позаимствовав прозвище в анекдоте.
Обновлено в 04:39
Транспорт
Подготовлен план реконструкции Трофимовского моста в Саратове
Институт разработал проектную документацию по реконструкции транспортной развязки над ж / д-путями на станции Трофимовский-1 и над ул. Шехурдина на сумму 27,055 млн руб. Проектные работы должны завершиться до 1 июля 2019 г. Всего на реконструкцию собираются потратить порядка 600 млн руб.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Топ-менеджер строительной компании найден мертвым в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели 52-летнего гражданина Ирландии.
Обновлено в 03:02