Экономика

ЦБ РФ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%РИА Новости 05:59

Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
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Центробанк считает рост ипотечных ставок временным явлением

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Российская газета06:27

В ЦБ прокомментировали рост ипотечных ставок

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ТАСС05:57

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Московский Комсомолец06:12

Набиуллина: качество ипотечного портфеля остаётся высоким

News.ru05:40
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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